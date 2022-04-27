翁山蘇姬被控「收賄1764萬」貪腐罪成立　被判5年有期徒刑

▲76歲的翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

《法新社》、《路透社》等外媒報導，緬甸軍政府法庭27日裁定，前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被指控收受60萬美元（約新台幣1764萬元）賄賂，貪腐罪名成立，判處5年有期徒刑。若加上先前2次判刑，總刑期已達11年。

消息人士要求匿名，因為此案採取閉門審理。他透露，翁山蘇姬被指控，收受仰光省省長漂敏登（Phyo Min Thein）的現金及金條賄賂，而律師未能見到翁山蘇姬。

▲翁山蘇姬26日又被追加5年刑期。（圖／路透）



2021年2月，緬甸軍方發動政變後，翁山蘇姬遭軟禁並且面臨多項指控，若所有罪名成立，刑期最高將超過百年。去年12月，翁山蘇姬被控煽動及違反防疫法規，判處4年有期徒刑，後來被減刑至2年；今年1月，她被控非法進口、非法持有對講機及違反防疫等罪名，又被判處4年有期徒刑。

翁山蘇姬否認所有罪狀，其支持者表示，軍方提出多項不實指控，只是為了讓政變合法化，並且阻止翁山蘇姬重返政壇。

