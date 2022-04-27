若中國在索羅門群島「建立軍事基地」　美不排除動武

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞會見中國國家主席習近平。（圖／翻攝中新社）

記者吳美依／綜合報導

索羅門群島與中國正式簽署「中索安全合作架構協定」，引發美澳擔憂。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）26日表示，如果北京採取行動，在該區域建立軍事基地或設施，「我們會有重大擔憂，也會非常自然地回應這些擔憂」，他被記者追問時，沒有排除動武的可能性。

《衛報》報導，康達被問及美國可能採取哪些回應時，不願透露詳情，被問及是否能夠排除「採取軍事行動」的可能性時，也拒絕回應，「除了我已經說過的話，我沒有太多事情要補充了。」

康達是上周訪問索羅門群島的美國代表團成員之一，他說，美方與索羅門群島總理進行了90分鐘「建設性且坦率」的對話，「總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）指出，在索羅門群島看來，該協議只對國內有所影響。但我們清楚表示，該協議不僅對我們，也對我們在該區域的盟友夥伴具有潛在區域安全影響」。

▲美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（圖／達志影像／美聯社）

「中索安全合作架構協定」內容保密，儘管索國議員呼籲公開透明，媒體卻引述蘇嘉瓦瑞的話指出，他只會在中國允許的狀況下透露細節。根據3月洩露的協議草案，條文內容包括允許中國「船隻在索羅門群島進行訪問、後勤補給、中途停留及過渡程序」。

拜登政府上周聲明，若中國在索羅門群島建立軍事基地或設施，美方將做出「相對應的回應」。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）更表示，關於中國涉入索羅門群島的問題，澳洲與美國有著「相同的紅線」。

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