總下載量達369億次！App下載量再創高　TikTok最受歡迎

▲TikTok奪下載冠軍。（圖／CFP）

記者陳俐穎／綜合報導

根據調查公司 Sensor Tower的數據顯示，全球App Store下載量在 2022 年第一季度增長了 2.4%，達到 86 億次。‌App Store‌ 和 Google Play 商店之間的總下載量為 369 億次，增長了 1.4%。

由於 Android 用戶遠多於iPhone用戶，Android 設備上下載的應用App數量要多得多，本季度 Google Play 下載量達到 283 億次。

TikTok 是全球 iPhone 和 iPad上下載次數最多的應用程式，超過 7000 萬次 ‌App Store 下載。YouTube、WhatsApp、Instagram 和 Facebook 是其他下載量最高的應用程序，與去年同期相比沒有變化。

自推出以來，TikTok 的下載量已超過 35 億次，這是第一個達到這一里程碑的非 Meta 公司推出的應用程式。事實上，根據 Sensor Tower 的數據，自 2018 年初以來，沒有任何應用程序的下載量超過 TikTok。

至於遊戲，Subway Surfers、Wordle（2016 年的原版）、Coloring Match、PUBG Mobile 和 Roblox 是下載次數最多的應用App。Subway Surfer 在本季度的下載量超過 1500 萬次。