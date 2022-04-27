　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

總下載量達369億次！App下載量再創高　TikTok最受歡迎

▲大陸抖音海外版TikTok。（圖／CFP）

▲TikTok奪下載冠軍。（圖／CFP）

記者陳俐穎／綜合報導

根據調查公司 Sensor Tower的數據顯示，全球App Store下載量在 2022 年第一季度增長了 2.4%，達到 86 億次。‌App Store‌ 和 Google Play 商店之間的總下載量為 369 億次，增長了 1.4%。

由於 Android 用戶遠多於iPhone用戶，Android 設備上下載的應用App數量要多得多，本季度 Google Play 下載量達到 283 億次。

TikTok 是全球 iPhone 和 iPad上下載次數最多的應用程式，超過 7000 萬次 ‌App Store 下載。YouTube、WhatsApp、Instagram 和 Facebook 是其他下載量最高的應用程序，與去年同期相比沒有變化。

自推出以來，TikTok 的下載量已超過 35 億次，這是第一個達到這一里程碑的非 Meta 公司推出的應用程式。事實上，根據 Sensor Tower 的數據，自 2018 年初以來，沒有任何應用程序的下載量超過 TikTok。

至於遊戲，Subway Surfers、Wordle（2016 年的原版）、Coloring Match、PUBG Mobile 和 Roblox 是下載次數最多的應用App。Subway Surfer 在本季度的下載量超過 1500 萬次。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！　手抱媽祖像曝光
快訊／8月大女嬰突暴斃　法醫解剖驚見「肺部發炎」
快訊／陳其邁議會突請假急奔戰情中心　原因曝光
醫一早收「25則異常訊息」嘆：與病毒共存了！只求大家1件事
快訊／今確診傳逼近9千人！　本土病例快翻倍
快訊／台中「雙桶屍」殘殺16歲少女　主嫌遭判死刑
快訊／柯文哲拋「軟性封城」　侯友宜回應了
快訊／高雄疫情有變？　陳其邁備詢到一半突告假
1922打不通　居隔7天「還沒收到通知書」！網怒灌爆市長FB
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新顯示器Studio Display遭批畫質太差　蘋果推更新版搶救

總下載量達369億次！App下載量再創高　TikTok最受歡迎

不想接騷擾電話！這款Google官方免費App來電辨識度超高

沒網路形同廢人？上網最在意3大「飆」配　中華電信HiNet光世代快又給力

LINE 12.6.0更新出爐　安卓先行、四大功能一次看

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

新顯示器Studio Display遭批畫質太差　蘋果推更新版搶救

總下載量達369億次！App下載量再創高　TikTok最受歡迎

不想接騷擾電話！這款Google官方免費App來電辨識度超高

沒網路形同廢人？上網最在意3大「飆」配　中華電信HiNet光世代快又給力

LINE 12.6.0更新出爐　安卓先行、四大功能一次看

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

吃台灣米像喝咖啡很有氣質！　她要陳吉仲檢討推廣：喚醒人民觀念

漢光38號演習兵推共軍犯台　國台辦：軍演水平我是外行人都看不上

無照保母涉虐！豐原1歲男嬰昏迷插管命危　雙親今出面淚訴

新顯示器Studio Display遭批畫質太差　蘋果推更新版搶救

清冠一號搶爆「他稱維生素D更神」　中醫：中藥確能抑制病毒

俄軍將開闢新戰場！　摩爾多瓦親俄地區發生多起爆炸攻擊

京美壓力襪＋火耀褲19680元→3880元　吸濕排汗夏天必備

監院財報曝！陳菊存款913萬　陳明通2071萬「不動產都在大安區」

【廣編】《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版　事前預約開始

「南版世貿展覽館」啟用　周圍住宅均價每坪25萬↑

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

3C家電熱門新聞

大螢幕、更便宜　爆料：新型號iPhone 14 Max比旗艦機便宜5800元

LINE 12.6.0更新出爐　安卓先行、四大功能一次看

不想接騷擾電話！這款Google官方免費App來電辨識度超高

沒網路形同廢人？　上網最在意3大「飆」配

3月這些手機最受歡迎！iPhone 13仍霸佔榜單　三星高CP值機款上榜

iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

iOS16預計於6月登場　外媒曝「三款神機」遭捨棄

Google證實「訊息」應用程式有Bug　會導致手機電力耗盡並發燙

iPhone首款可折疊手機「粉色系」曝光　最快2025年推出 

iPhone 14系列最新渲染圖出爐　新機外殼更「圓潤」

總下載量達369億次！App下載量再創高　TikTok最受歡迎

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

蘋果iPhone 14有紫色版？配色渲染圖爆料曝光　原彩閃光燈將升級

更多熱門

相關新聞

曖昧男傳照甜蜜示愛　她卻心冷：被劈了

曖昧男傳照甜蜜示愛　她卻心冷：被劈了

國外一名女子近來從約會對象收到一張圖片，對方傳來一張臥室照，甜蜜指著床上空位表示，那裡將會成為專屬於她的位置，每次和她聊天真的很開心，看似正常的圖片她卻突然察覺不對勁，意外發現對方除了她還有別人，在網路上引發討論。

妙齡女擁鵝蛋臉...卻有「超肥啤酒肚」

妙齡女擁鵝蛋臉...卻有「超肥啤酒肚」

牙刷毛「前端顏色」藏驚人功能！實際用途曝

牙刷毛「前端顏色」藏驚人功能！實際用途曝

寶寶和奶貓作伙長大！成長史媽感慨

寶寶和奶貓作伙長大！成長史媽感慨

女被前男友綁架 向店員打540手勢獲救

女被前男友綁架 向店員打540手勢獲救

關鍵字：

TikTok

讀者迴響

熱門新聞

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

徐永明涉貪內幕　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

阿諾「夫妻天天吵架」！1件事走火入魔逼瘋人

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面