戰鬥民族日常！公園旁烈焰沖天　俄羅斯媽「淡定抱娃」盪鞦韆

▲俄羅斯媽淡定抱著孩子繼續盪鞦韆。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯戰鬥民族的日常,可能跟一般人很不一樣,近來網路上流傳一段影片,原來是一名俄羅斯媽媽帶女兒到公園玩時,一旁的建築物竟燃起大火,但就在火焰吞噬房屋的同時,這名媽媽仍淡定地抱著女兒玩盪鞦韆,絲毫不受影響。

Meanwhile in Russia: house is on fire at Kotlas town of Arkhangelsk region pic.twitter.com/UpVQum3PrR