男闖進幼兒園「朝午睡孩童開槍」　射殺2童女老師阻止也被擊斃4死

▲男子犯下3起命案後自轟身亡。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一幼兒園發生槍擊命案,26歲男子魯斯蘭(Ruslan Akhtyamov)持槍闖入幼兒園中,槍殺2名孩童與想要阻止的老師,犯案後又持槍自轟,總共造成4人身亡,而2名兒童分別只有5歲與6歲,凶手行徑十分冷血。

事件26日發生在俄羅斯中部烏里揚諾夫斯克地區(Ulyanovsk),魯斯蘭手持雙管散彈槍IZH-27闖入幼兒園中,對當時正在午休的孩子們開槍,造成5歲孩童弗拉基米爾(Vladimir 'Vova' Krylov)與6歲的葉卡捷琳娜(Ekaterina 'Katya' Sosnova)死亡,年輕女老師歐嘉(Olga Mitrofanova)為了保護孩子也被射殺,另一名老師艾琳娜(Elena Karpova)手臂被射傷。

警方後來發現,在魯斯蘭前往幼兒園犯案前,先用槍射殺了68歲鄰居亞歷山大(Alexander Dronin)。當局表示,魯斯蘭因為有獵人執照能夠合法購買槍枝,目前尚不清楚他的動機,但懷疑可能與他個人心理狀態有關,案件正在調查中。

BREAKING Russia: Gun shooting at a kindergarten in Russia killed a Teacher and 2 childrens



A Murder-suicide shooting at a kindergarten in Ulyanovsk, Russia reports several casualties

Reason behind the shooting is yet to be announced#Russia #Ulyanovsk #Shooting pic.twitter.com/T5UXWo9muj