他「智商不到70」運毒到新加坡被判死！最終上訴失敗　今絞刑伏法

▲馬來西亞男子達瑪林安（Nagaenthran Dharmalingam）運毒到新加坡，今已執行絞刑。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞籍男子達瑪林安（Nagaenthran Dharmalingam）12年前因企圖運送少量海洛因進入新加坡落網，原本預計去年11月執行死刑，但律師及人權團體主張他「智商不到70」，也是遭人拐騙犯案的受害者，因此暫緩行刑。不過，新加坡上訴法庭26日駁回最終上訴申請，家屬也於今（27）日證實，達瑪琳安已經執行絞刑。

《路透社》等外媒報導，新加坡法庭26日聽證會結束後，達瑪林安與家人隔著玻璃隔板、透過縫隙緊握彼此雙手，他聲聲呼喚「媽！」的哭喊聲響徹法庭。弟弟庫瑪爾（Navin Kumar）27日透過電話證實，處刑程序已經完成，哥哥的遺體將被運回馬來西亞，在霹靂州首府怡保（Ipoh）舉行葬禮。

▲新加坡海內外都有人替達瑪林安（Nagaenthran Dharmalingam）請願。（圖／路透）



2009年4月22日，達瑪林安被發現在大腿內側夾帶44公克海洛因，儘管醫生證明其智商僅69，也就是公認的智能障礙程度，但新加坡法院仍裁定，他犯案時很清楚自己在做什麼，也無有力證據顯示其精神狀況退化、無法判斷是非，因此判處死刑。

新加坡是全球毒品法規最嚴厲的國家之一，政府宣稱，死刑是遏阻毒品走私的手段，大多數公民都支持死刑。此案引發國際關注，聯合國、英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）、馬來西亞總理及各人權團體都呼籲減輕量刑。星國國內也有反對聲浪，去年6萬人請願暫緩處刑，25日也有300人聚集在公園，舉行燭光守夜活動，抗議死刑判決。