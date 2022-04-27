俄軍將開闢新戰場！　摩爾多瓦親俄地區發生多起爆炸攻擊

▲澤倫斯基表示，俄羅斯有意開闢新的戰場。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭爆發至今已2個月，陷入苦戰的俄羅斯軍隊疑似有意開闢一條新的戰線。烏克蘭官員表示，鄰國的摩爾多瓦境內與周遭地區出現一系列不明原因的襲擊，疑似就是出自俄軍之手。澤倫斯基直言，這只是俄羅斯採取的其中一項行動，此舉嚴重威脅到摩爾多瓦的穩定。

根據CNN報導，位於摩爾多瓦東部親俄地區的聶斯特河沿岸共和國25日傳出，一棟政府的安全大樓遭到火箭炮襲擊，當時大約有1500名俄軍以維和部隊的名義被部署在聶斯特河沿岸。沒想到26日聶斯特河沿岸的一座通訊塔又遭受攻擊，使得摩爾多瓦總統緊急召開國家安全委員會會議。

烏克蘭官員嚴厲指責俄軍並稱，這一系列的攻擊是在聶斯特河沿岸共和國進行的挑釁行為。烏克蘭還指出，俄羅斯26日對著聶斯特河河口的一座橋梁發射飛彈，而這座橋是重要交通要道，連接了烏克蘭別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基區與聶斯特河沿岸，被飛彈攻擊後，幾乎切斷了與該地區的聯繫。

據悉，俄軍使用了3枚飛彈，其中1枚擊中了橋梁。當局指責俄羅斯故意要在此製造緊張氣氛。對此，烏克蘭總統澤倫斯基的國防顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄軍企圖佔領摩爾多瓦，並將鄰近的烏克蘭比薩拉比亞地區（Bessarabia）納入攻擊範圍。

澤倫斯基說，這只是俄羅斯採取的其中一個行動，他們企圖通過在聶斯特河沿岸共和國的軍事行動來破壞該區的穩定，並威脅摩爾多瓦。他也指出，這也表明了，一旦摩爾多瓦選擇支持烏克蘭，就會遭受俄國威脅，不過就算敵方開闢新戰場，烏克蘭也已經做好準備隨時應對。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》