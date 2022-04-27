土耳其取消室內口罩令！　除大眾運輸、醫療機構「全面脫罩」

▲土耳其解除室內的口罩禁令，不過搭乘大眾運輸或是前往醫療機構仍須佩戴口罩。（圖／路透）



文／中央社

土耳其漸走出疫情陰霾，22日以來單日通報確診數都低於3000。總統艾爾段今天宣布取消室內戴口罩的規定，但搭乘大眾交通工具及醫療機構中仍須戴口罩，「直到每日病例數降至1000以下」。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會召開相關會議後表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不再是大規模威脅，幾乎所有歐洲國家都取消相關限制，「土耳其也來到這個階段」。

他也援引諮詢委員會的建議說，65歲以上長者及慢性病患者仍須戴口罩。

這兩年來，土耳其病例數不斷刷新紀錄，第一大城伊斯坦堡不得不建新醫院，專門因應不斷增加的病例。醫護人員被迫長時間輪班工作，無法與家人聯繫。直到過去幾週，確診病例數才銳減。今天通報新增確診2511例，遠低於兩個月前的10萬多例。

專家預測，隨著夏季到來，病例數將進一步下降，一如過去兩年的狀況。

土耳其疫情撥雲見日並非奇蹟。為避免病毒傳播，土耳其去年1月以來，逾5780萬人接種第一劑疫苗，超過5300萬人接種兩劑。去年12月起，接種兩劑中國科興、兩劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）已滿3個月者，能預約施打第5劑疫苗，並可選擇科興、輝瑞BNT及土耳其國產疫苗Turkovac。

土耳其醫院過去擠滿與死神搏鬥的COVID-19患者，如今COVID-19病房多是空的，加護病房患者數也越來越少。

艾爾段說，疫情影響百工百業，為土耳其及世界的生活蒙上陰影。每個國家面臨嚴峻挑戰，試圖以自己的能力抗疫，「我們甚至目睹『偉大』國家在機場互鬥，以確保口罩供應無虞」。疫情是對各國政府的考驗，少數國家挺過這場試煉，土耳其是其中之一。

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