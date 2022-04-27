身高僅110cm！科學家曝「神秘哈比人」沒滅絕：可能在印尼1小島

▲印尼佛洛勒斯島出土哈比人化石。原始人示意圖。（圖／達志影像）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

「哈比人」是英國作家托爾金所著小說《哈比人歷險記》中的一種虛構民族，他們體型矮小、行動敏捷，後來還被拍成一系列史詩奇幻冒險電影。在現實世界裡，一群科學家在印尼的佛洛勒斯島（Island of Flores）上，發現了哈比人的類似物種，成人平均身高只有110公分，一名參與研究的科學家更認為，這種「哈比人」至今可能還生活在該島上。

根據《Live Science》報導，早在1984年，科學家福斯（Gregory Forth）就聽說佛洛勒斯島上的森林，有著小型多毛人生活的故事。2003年他終於在島上洞穴中，發現身材矮小的古人類化石，並將他們稱為「弗洛勒斯人」（Homo floresiensis），由於身高只約110公分，因此又被外界稱為「哈比人」。

▲ 有科學家相信「弗洛勒斯人」（Homo floresiensis）仍活在世上。（圖／翻攝自推特／@KellySh21744787）

直至2009年，科學界認定弗洛勒斯人源自直立猿人的新人種，並是現代人類（智人）的遠親。推測約生活於「更新世時期」（距今約258萬年前到1.17萬年前）。而弗洛勒斯人之所以身材矮小，則被推測為應是這群直立人登島後因島上資源貧脊，經演化後才產生侏儒症的外表。

2014年，考古學家又在涼布亞遺址（Mata Menge）發現可追朔到70萬年前的弗洛勒斯人化石，甚至在現場發現了石器，使大家更認定真有哈比人存在。雖然大部分學者認為弗洛勒斯人已滅絕，但科學家福斯仍認為他們仍存在，甚至將這幾年的研究寫成書《猿與人之間》（Between Ape and Human）。

為增加可信度，科學家福斯也表示，在一個名為里奧（Lio）的部落，當地居民告訴他，「曾見過類似弗洛勒斯人的哈比人種在活動！」。對此福斯補充說明，「我覺得，對於里奧部落居民所見到的人種，最合理的解釋就是，弗洛勒斯仍生活著矮小的非智人！」因此認為，弗洛勒斯人可能未滅絕。