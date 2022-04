特斯拉「智慧召喚」失控！Model Y直撞6000萬飛機　16秒畫面曝光

▲Model Y直撞6000萬飛機。(圖/翻攝自Reddit)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名特斯拉(Tesla)車主日前到華盛頓州參加航空展時,準備在機場內使用Model Y的「智慧召喚」功能,沒想到車子竟失控直接撞上一架價值約200萬美元(約台幣5930萬元)的輕型飛機,透過曝光的16秒影片可以看到,Model Y還將飛機推動旋轉了90度。

lol someone tried to summon their Tesla via autopilot at an aviation trade show and it crashed into a 3 million dollar jet pic.twitter.com/ae1Th49YsG