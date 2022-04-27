特斯拉「智慧召喚」失控！Model Y直撞6000萬飛機　16秒畫面曝光

▲Model Y直撞6000萬飛機。（圖／翻攝自Reddit）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名特斯拉（Tesla）車主日前到華盛頓州參加航空展時，準備在機場內使用Model Y的「智慧召喚」功能，沒想到車子竟失控直接撞上一架價值約200萬美元（約台幣5930萬元）的輕型飛機，透過曝光的16秒影片可以看到，Model Y還將飛機推動旋轉了90度。

lol someone tried to summon their Tesla via autopilot at an aviation trade show and it crashed into a 3 million dollar jet pic.twitter.com/ae1Th49YsG — waffle party planner (@Phylan) April 22, 2022

綜合外媒報導，美國一名特斯拉Model Y的車主日前在斯波坎國際機場（Spokane International Airport）參加航空展時，在停機坪使用了最新的「智慧召喚」功能，沒想到車子卻直接撞向停在一旁的輕型私人飛機Cirrus Vision Jet。

從曝光的16秒監視器畫面可以看到，Model Y緩慢地駛向這架飛機，並朝著機尾撞下去，而飛機還被推動旋轉了90度。網友紛紛表示，從車速來看，車主很明顯使用召喚功能時，沒有緊盯著他的車。幸好這起事故未造成任何人員傷亡。

這架遭撞的飛機是由西銳飛機工業公司（Cirrus Aircraft）所打造，號稱最便宜的私人單引擎飛機，初始售價僅需196萬美元（約台幣5800萬元），現在平均售價約在200至216萬美元（約台幣6400萬元），而這輛Model Y在美國的售價約為5萬9000美元（約台幣175萬元）。

有網友表示，Model Y的使用說明上有提到，智慧召喚功能可能無法感應到所有物體，尤其是位置過高或過低的物品，就無法感應停止行進，猜測是因為飛機並未著地，所以Model Y才沒有感應到。