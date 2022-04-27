普丁伸手突劇烈抖動影片曝！　全身「詭異扭動」疑露病態

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁生病的傳聞在俄烏戰爭開打後陸續傳出，現在又被外媒發現更多生病的跡象，像是開戰前普丁和親密盟友、白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面時突然手抖的影片，近日更被挖出瘋傳。

▲普丁伸手突然劇烈抖動，趕緊將手縮回胸口 。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，一段2月18日的影片顯示，普丁在發動入侵前在克里姆林宮會見盧卡申科，畫面中他伸出的右手卻不自覺顫抖，而且疑似身體重心不穩，腳步略顯蹣跚地緩緩走向盧卡申科，明顯有克制不要出現大動作的情況。

另一段影片則顯示，普丁坐在椅子上和盧卡申科對談時，身體扭動方式詭異，而且不停變換，雙腿伸展方式也略顯不適當，似乎透露出問題。

Bloated Putin fuels Parkinson’s rumours after ‘gripping table, slouching and constantly tapping foot’ pic.twitter.com/9Gj3A1vIms — The Sun (@TheSun) April 22, 2022

外界對普丁健康狀況的傳言，包括帕金森氏症、失智症或有其他嚴重失調症狀，但俄官方均未證實。前幾日造成網友瘋傳的影片，則是普丁和俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）會面時，電視轉播拍到普丁13分鐘雙手緊抓桌腳，臉部也有浮腫，更出現不尋常的身體姿勢情況。