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中國清零防疫衝擊供應鏈！　歐第2大貨櫃港警告：全球比去年更亂

▲▼中國遠洋運輸集團（Cosco shipping）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲中國港口堆積、航運阻塞，解封前後造成的供應鏈影響將衝擊全年。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情爆發的中國仍堅持動態清零，「零容忍」防疫措施導致供應鏈受到阻塞、波動，連帶影響亞洲、歐美間的供應鏈運轉。歐洲第二大貨櫃港安特衛普港執行長馮德梅倫（Jacques Vandermeiren）表示，整個2022年都會受到影響，「我們預期會比去年更混亂」。

彭博報導，中國疫情封控導致港口積塞大量船隻，加上俄烏戰爭的影響，原先已受通膨壓力和其他負面因素衝擊的經濟復甦動能，現在將會遭到更大的打擊。即便疫情現在得到控制，影響也會波及全球持續一整年的時間，直到航運重新打通，滿載貨物的輪船能順利航行和上下貨才能得到緩解。

馮德梅倫直指今年供應鏈混亂程度預計將超過去年，而且巨大的衝擊力持續對2022年造成負面影響。

中國約占全球貿易量12%，封控和零容忍措施導致大量工廠、倉庫人員無法上工，停止運轉一天，就會對世界造成更加嚴重的影響，加上卡車運輸也遇到跨區問題速度嚴重放緩，貨櫃堵塞情況更加劇。此外，美歐港口早已面臨貨櫃擁堵的問題，即便供應鏈裡中國這一環的問題獲得改善，到時會有更大量的船隻去到美歐港口，額外衝擊將難以消受。

短期內貨物堆積加劇通膨危機，長期來看則會改變全球商業的經濟版圖，受到這3年來的影響，從生產、製造、運送等的供應鏈「區域化」或「在地化」，將不再只是政治人物為了挽救失業率喊出的口號，而會變成一個商業現實。

墨西哥工業建築和配送中心開發商「Vesta」執行長貝霍（Lorenzo Berho）日前表示，已經能看到將供應鏈拉回到墨西哥或美洲等地，減少對亞洲的依賴的動作正在進行，「我們所知的全球化可能即將結束」。

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