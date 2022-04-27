　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

染疫男陰莖短4公分！　醫證實「不可逆症狀」：15％有性功能障礙

▲桃園市古張姓男子去年4月間在中壢火車站搭電梯，見電梯僅他與另一名男子，竟趁機收手撫摸男子臀部與下體挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay） 

▲美國30多歲男子染疫後，陰莖發生不可逆的性障礙。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

我國逐漸走向與病毒共存，確診人數攀升同時，許多罕見症狀案例也隨之增加，美國近日一起特殊案例則是一名男子表示，他確診後陰莖縮短了1吋半（約4公分），醫生則表明「新冠陰莖」確實存在，而且「無法自己復原」。根據統計，確診男性中，5%會出現睪丸或陰莖萎縮，15％的人則出現性功能障礙。

英國《太陽報》報導，該名匿名的30多歲美國男子在Podcast節目「How to Do It」中表示，去年7月染疫之後症狀相當嚴重，當他終於出院時，卻發現自己有勃起性功能障礙，「我的陰莖縮小了，在我確診之前尺寸是在平均之上，雖然不大，但肯定比一般人大。現在我大約有4公分都沒了，變成絕對比一般人短。」

「很明顯是血管損傷造成的」，男子說醫師認為這應該會是永久症狀，「這其實不重要，但確實影響到我在床上的自信。」

英國倫敦大學針對染疫復原後的「長新冠」（long Covid）症狀進行研究，對象擴及56國203個病例，大約5%男性在確診後出現陰莖或睪丸縮水的情況，大約15%的男性則有勃起性功能障礙。

波特蘭（Portland）的泌尿科醫師溫特（Ashley Winter）解釋，確診後產生勃起性功能障礙，然後部分人出現「新冠陰莖」，其實是一連串的骨牌效應，「勃起性功能障礙確實會導致陰莖變小。」

溫特表示部分男性確診後陰莖會有勃起問題，血管損傷導致無法完整充血，就會導致陰莖縮小。不過溫特也表明，男性只有在身體本身出問題所引發的勃起性功能障礙之後，才可能面臨陰莖縮小的情況，像是得到癌症；若是因為擔心上床表現或心情抑鬱等心理因素，勃起性功能是確實可以改善的，也不會導致陰莖變小。

不過雖然醫師認定染疫後造成的勃起性功能障礙不可逆，但專家指出目前醫學上已有針對這類障礙進行的療程，也可以透過增長手術恢復陰莖的雄偉。然而溫特醫師也強調，許多時候不滿陰莖長度的往往是男性自己，不是伴侶。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

染疫男陰莖短4公分！　醫證實「不可逆症狀」：15％有性功能障礙

安理會五常動用否決權須有「正當性」　聯大表決通過

美驅逐艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：現在一定很後悔！

快訊／美國副總統賀錦麗確診！　「無症狀」緊急隔離

「俄羅斯流行歌手」搭檔巡迴表演　替烏克蘭難民募款

日媒「台北支局長」矢板明夫確診　慶幸自己在台北「不是在上海」

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難　均為孔子學院工作人員

烏克蘭西南鄰國「親俄分離區」發生爆炸　摩爾多瓦召開國安會議

俄烏戰爭成中國借鏡！　美專家：中國武力犯台將「更致命」

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

王婉霏健身直播嗆：一點都不累！　劉畊宏秒加強「講話要注意XD」

染疫男陰莖短4公分！　醫證實「不可逆症狀」：15％有性功能障礙

安理會五常動用否決權須有「正當性」　聯大表決通過

美驅逐艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：現在一定很後悔！

快訊／美國副總統賀錦麗確診！　「無症狀」緊急隔離

「俄羅斯流行歌手」搭檔巡迴表演　替烏克蘭難民募款

日媒「台北支局長」矢板明夫確診　慶幸自己在台北「不是在上海」

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難　均為孔子學院工作人員

烏克蘭西南鄰國「親俄分離區」發生爆炸　摩爾多瓦召開國安會議

俄烏戰爭成中國借鏡！　美專家：中國武力犯台將「更致命」

G奶網紅大跳毽子操　雪乳上下狂晃32秒

染疫男陰莖短4公分！　醫證實「不可逆症狀」：15％有性功能障礙

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

保時捷版方唐鏡！她開出停車場一個迴轉衝破圍牆　摔回原點尷尬了

今變天！2地區午後雨加大　下波全台轉涼防「3天大量降雨」

別禁民眾去醫院篩檢　醫曝急診人潮「3招快快驗壓平曲線」

安理會五常動用否決權須有「正當性」　聯大表決通過

美驅逐艦通過台灣海峽　展現對自由開放印太承諾

42歲男藏毒遇警心虛狂奔　掉出「謎之夾鏈袋」反問：可驗指紋嗎？

急診醫一張圖曝慘況「大量病患湧入」　網驚：醫療崩壞前兆

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

國際熱門新聞

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

研究：每周練肌肉逾130分鐘　可能更早死

矢板明夫長確診　慶幸自己「不是在上海」

草莓塞爆下體！她和男友恩愛無法自拔

即／美國副總統賀錦麗確診！

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：一定很後悔

男排性愛時間表滿足9辣妻　還想再娶

俄羅斯流行歌手搭檔巡迴表演 替烏克蘭難民募款

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難

做愛嗨到高點彈出來　母蜘蛛奇異取精

摩爾多瓦「親俄分離區」發生爆炸　急召國安會議

闖廢棄精神病院　恐怖白臉貼窗狂瞪

安理會五常動用否決權須有正當性　聯大表決通過

美艦通過台海　展現自由開放印太承諾

更多熱門

相關新聞

美艦通過台海　展現自由開放印太承諾

美艦通過台海　展現自由開放印太承諾

美國海軍第七艦隊表示，美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號（USS Sampson）26日通過台灣海峽，這是符合國際法在國際水域的例行航行。

即／美國副總統賀錦麗確診！

即／美國副總統賀錦麗確診！

柯文哲預估確診數超驚人　3周單日確診50萬

柯文哲預估確診數超驚人　3周單日確診50萬

拜登早就洩題戰爭正確打法　網：普丁太貪心

拜登早就洩題戰爭正確打法　網：普丁太貪心

疫情燒不停　去蘭嶼要簽「防疫切結書」

疫情燒不停　去蘭嶼要簽「防疫切結書」

關鍵字：

確診美國北美要聞陰莖How To Do ItAshley Winter

讀者迴響

熱門新聞

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

管理員證：吧檯撿到強尼戴普斷指

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

熊熊穿超辣打第3劑！　「G罩杯激增」萬人歪樓副作用：超腫

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

被酸不敢殺他　醉女一刀刺殺前夫

他入職5天被開除　公司超扯7理由

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

網友買到劣質假貨！飆罵「代言不負責任」　小禎怒了

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面