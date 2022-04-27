佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：現在一定很後悔！

▲佳娜在新的影片上，回應烏克蘭賣武器給中國的問題。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭爆發後，台灣表態站在烏克蘭這邊，並且提供實質的人道援助，在國內引發正反兩方不同的辯論，由於烏克蘭曾經賣武器給中國，間接造成台灣的生存威脅增加，因此也有部分聲音反對台灣幫助烏克蘭。對此烏克蘭正妹佳娜，成為首位公開回應這個問題的烏克蘭公眾人物，直言「現在一定很後悔」。

佳娜與另一位在台烏克蘭正妹阿琳娜（Alina）合體拍攝YouTube影片，回應台灣網友對於俄烏戰爭爆發以來的各種問題。

其中一位網友的提問指出，「烏克蘭賣武器給中國，但中國跟台灣的關係不太友好，然後台灣人捐助烏克蘭，不會覺得很奇怪嗎？」

佳娜唸完問題後，阿琳娜一臉疑惑地表示，「他們（烏克蘭政府）什麼時候賣的？」。顯然對這段歷史也不太清楚。

佳娜回應這個問題表示，「我覺得很奇怪，我覺得現在烏克蘭一定很後悔，把核子彈（編按，烏克蘭軍售中國武器為「航空母艦」與「野牛氣墊船」）賣給中國」。

▲阿琳娜表示，俄羅斯曾經簽署文件要保護烏克蘭，但現在兩國在打仗。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



佳娜回應阿琳娜的疑問，二次世界大戰後的觀念認為不會再發生「第三世界大戰」，所以烏克蘭政府也認為，如果不會發生戰爭，也不需要擁有核彈（編按，1994年美、俄、烏三方的銷毀核武協議），當時烏克蘭經濟也不好，所以就把武器賣給中國，「你看過了好幾年，戰爭又開始了，烏克蘭連保護自己都沒辦法」。

阿琳娜也說，烏克蘭跟俄羅斯有簽署文件（編按1994年簽署的《布達佩斯備忘錄》） ，說俄羅斯會保護烏克蘭，「但是現在我們在打仗」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完