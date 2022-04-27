　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：現在一定很後悔！

▲▼佳娜在新的影片上，回應烏克蘭賣武器給中國的問題。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲佳娜在新的影片上，回應烏克蘭賣武器給中國的問題。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機） 

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭爆發後，台灣表態站在烏克蘭這邊，並且提供實質的人道援助，在國內引發正反兩方不同的辯論，由於烏克蘭曾經賣武器給中國，間接造成台灣的生存威脅增加，因此也有部分聲音反對台灣幫助烏克蘭。對此烏克蘭正妹佳娜，成為首位公開回應這個問題的烏克蘭公眾人物，直言「現在一定很後悔」。

佳娜與另一位在台烏克蘭正妹阿琳娜（Alina）合體拍攝YouTube影片，回應台灣網友對於俄烏戰爭爆發以來的各種問題。

其中一位網友的提問指出，「烏克蘭賣武器給中國，但中國跟台灣的關係不太友好，然後台灣人捐助烏克蘭，不會覺得很奇怪嗎？」

佳娜唸完問題後，阿琳娜一臉疑惑地表示，「他們（烏克蘭政府）什麼時候賣的？」。顯然對這段歷史也不太清楚。

佳娜回應這個問題表示，「我覺得很奇怪，我覺得現在烏克蘭一定很後悔，把核子彈（編按，烏克蘭軍售中國武器為「航空母艦」與「野牛氣墊船」）賣給中國」。

▲▼佳娜在新的影片上，回應烏克蘭賣武器給中國的問題。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲阿琳娜表示，俄羅斯曾經簽署文件要保護烏克蘭，但現在兩國在打仗。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

佳娜回應阿琳娜的疑問，二次世界大戰後的觀念認為不會再發生「第三世界大戰」，所以烏克蘭政府也認為，如果不會發生戰爭，也不需要擁有核彈（編按，1994年美、俄、烏三方的銷毀核武協議），當時烏克蘭經濟也不好，所以就把武器賣給中國，「你看過了好幾年，戰爭又開始了，烏克蘭連保護自己都沒辦法」。

阿琳娜也說，烏克蘭跟俄羅斯有簽署文件（編按1994年簽署的《布達佩斯備忘錄》） ，說俄羅斯會保護烏克蘭，「但是現在我們在打仗」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：現在一定很後悔！

快訊／美國副總統賀錦麗確診！　「無症狀」緊急隔離

「俄羅斯流行歌手」搭檔巡迴表演　替烏克蘭難民募款

日媒「台北支局長」矢板明夫確診　慶幸自己在台北「不是在上海」

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難　均為孔子學院工作人員

烏克蘭西南鄰國「親俄分離區」發生爆炸　摩爾多瓦召開國安會議

俄烏戰爭成中國借鏡！　美專家：中國武力犯台將「更致命」

日研究：每周鍛鍊肌肉130分鐘以上　可能更早死

安理會否決權改革「五常動用須有正當性」　聯大26日表決

WHO：剛果再爆伊波拉疫情　一周內出現2起死亡病例

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

金鍾國通訊錄甜稱她「懵」　宋智孝只叫他「歐巴」...懵鍾鐵粉興奮了！

李榮浩火大闢謠！爆「出軌吉克雋逸」離婚　楊丞琳12字力挺老公：不氣不氣

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：現在一定很後悔！

快訊／美國副總統賀錦麗確診！　「無症狀」緊急隔離

「俄羅斯流行歌手」搭檔巡迴表演　替烏克蘭難民募款

日媒「台北支局長」矢板明夫確診　慶幸自己在台北「不是在上海」

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難　均為孔子學院工作人員

烏克蘭西南鄰國「親俄分離區」發生爆炸　摩爾多瓦召開國安會議

俄烏戰爭成中國借鏡！　美專家：中國武力犯台將「更致命」

日研究：每周鍛鍊肌肉130分鐘以上　可能更早死

安理會否決權改革「五常動用須有正當性」　聯大26日表決

WHO：剛果再爆伊波拉疫情　一周內出現2起死亡病例

嘉義之心願景館啟用　鐵路高架化建設翻轉嘉義

嘉義市重視婦女福利政策　推「媽媽不孤單」系列課程

萬人塞爆採檢站　鄭文燦喊「別再包車載員工PCR」！網驚問：要去哪

以篩代隔「14天隔離是騙局」？　教授反酸：小時候包尿布也是騙局

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：現在一定很後悔！

防疫政策信任度「已到轉折點」！沈富雄：陳時中的麻煩在這裡

他停車7天「繳費破萬」超崩潰　網一算驚了：停紅線被拖都比較省

隱藏自己的鋒芒　出社會這樣混才成功（下）

獵鷹DJ妖嬌、Wing Girls放大絕　夏日辣裝主場超吸睛

從菜鳥變老闆愛將　出社會就要這樣混（上）

視訊鏡頭變逼真人眼！　會眨眼、轉眼珠追蹤臉孔

國際熱門新聞

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

研究：每周練肌肉逾130分鐘　可能更早死

矢板明夫長確診　慶幸自己「不是在上海」

草莓塞爆下體！她和男友恩愛無法自拔

即／美國副總統賀錦麗確診！

男排性愛時間表滿足9辣妻　還想再娶

巴基斯坦爆炸案造成「3名中國公民」遇難

摩爾多瓦「親俄分離區」發生爆炸　急召國安會議

俄羅斯流行歌手搭檔巡迴表演 替烏克蘭難民募款

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：一定很後悔

做愛嗨到高點彈出來　母蜘蛛奇異取精

闖廢棄精神病院　恐怖白臉貼窗狂瞪

灰熊「看錯指令」狂咬10秒　殺死馴獸師

「莫斯科號」水面探測照曝光！

更多熱門

相關新聞

俄羅斯流行歌手搭檔巡迴表演 替烏克蘭難民募款

俄羅斯流行歌手搭檔巡迴表演 替烏克蘭難民募款

俄羅斯饒舌歌手Noize MC在波蘭首都華沙跳上一處燈光匯聚的舞台，迎接他的是來參加這場反戰演唱會的數百名群眾熱烈尖叫聲。

摩爾多瓦「親俄分離區」發生爆炸　急召國安會議

摩爾多瓦「親俄分離區」發生爆炸　急召國安會議

拜登早就洩題戰爭正確打法　網：普丁太貪心

拜登早就洩題戰爭正確打法　網：普丁太貪心

德國宣布：提供烏克蘭「獵豹防空坦克」

德國宣布：提供烏克蘭「獵豹防空坦克」

俄烏成借鏡　美專家：中國武力犯台「更致命」

俄烏成借鏡　美專家：中國武力犯台「更致命」

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機佳娜

讀者迴響

熱門新聞

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

管理員證：吧檯撿到強尼戴普斷指

熊熊穿超辣打第3劑！　「G罩杯激增」萬人歪樓副作用：超腫

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

被酸不敢殺他　醉女一刀刺殺前夫

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

網友買到劣質假貨！飆罵「代言不負責任」　小禎怒了

他入職5天被開除　公司超扯7理由

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

單日+885！21縣市1256所園校停課

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面