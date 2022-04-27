朴子天公壇真人藝閣文化祭　210名學童扮仙遊街

▲朴子天公壇真人藝閣文化祭。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境的朴子市天公壇藝閣文化季遶境市街，吸引路人驚奇的目光；縣長翁章梁發紅包為扮仙的學童加油打氣，希望這項無形的文化資產能在朴子扎根，讓世世代代的朴子囝仔傳承這項深具意義的故鄉文化。



壬寅虎年，朴子天公壇為贊境配天宮媽祖生慶典，以神明車和10台真人藝閣車陣容，結合朴子當地民間團體7台藝閣車，共動員近210名學童扮仙遊街，為媽祖祈安遶境增添不少話題。



天公壇主委林博文指出，日治時期大正8年，朴子「媽祖生」開始有真人藝閣遊行，「復興朴子百年真人藝閣文化」是咱朴子囝仔的使命，2018年真人藝閣正式加入遊行陣容，2020年因疫情停辦，感謝各界贊助，讓今年藝閣車隊陣容達到10輛。



廟方今年也首次以文化祭風格呈現這項傳統，從藝閣車設計、扮仙人員的妝髮股飾到護衛隊的團體服裝，都融合了傳統與日本元素，有別於傳統廟會陣頭，非常有看頭。



縣議員黃嫈珺表示，為照顧藝閣車上的扮仙學童安全，今年配天宮「媽祖生」在周五、周六舉行，人潮比往年多，正值疫情期間，天公壇工作人員和扮仙學童的照護家長必須完成3劑疫苗施打，當天現場報到憑黃卡領取朴子天公壇藝閣「3 Finished」貼紙、團服與團帽，防疫計畫事先已提交嘉義縣衛生局、民政處審核同意，參與遊行的藝閣車輛學童上車前由朴子市公所清潔隊員全車消毒。



朴子真人藝閣陣容逐年成長，今年首次獲嘉義縣政府指定為「朴子真人藝閣文化祭」活動，真人藝閣文化始於朴子，希望透過這一代人的努力，傳承及延續朴子的無形資產。