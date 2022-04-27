哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

▲哈佛天文學家羅布推論，宇宙是外星人在實驗室裡創造的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
實習記者廖翊慈／綜合報導
美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）曾提出對於宇宙的看法，他勁爆表示，「我們地球所在的宇宙，很有可能是外星人在實驗室內做出來的」，甚至提出「等級文明」的假設，認為外星人是屬於較高級的文明階層，才能創造出宇宙。
根據《大眾機械》（Popular Mechanics）25日的報導，羅布去年在科普雜誌《科學人》（Scientific American）的專欄中說道，先進文明可能發展出一種技術，通過量子隧道（quantum tunneling）創造出嬰宇宙，「由於我們的宇宙是一個淨能量幾乎為零的平面形狀，才能憑空創造出任何物。」
羅布提出的等級文明，是依據「複製其生存天體物理條件」的能力，因為人類無法在地球被摧毀後，無法迅速還原現有的生存條件，因此他將人類假設為C類，若人類不斷摧殘現在的家園，甚至很有可能被歸類到D類，是屬於較為低階的文明。而外星人屬於B類，比人類還高階，他們有足夠的獨立能力，來重建生活條件，當然科技文明發展上已經比人類成熟許多，「而我們會被較為高階的文明所吸引，這是一種很自然的現象。」
他歸納出一個概念，更高的力量可能在推動著人類的命運，A類文明甚至擁有大量的暗能，足夠創造出地球還無法想像的地步，先進文明融合量子力學和引力，就能擁有重建所有宇宙結構的能力。文內羅布還提到，對於世界各地的物理學家來說，人類還無法在地球上做到這點。
▼美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）談外星人。
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