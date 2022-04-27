哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

美國國防情報局（DIA）一份1500頁機密檔案記錄與不明飛行物（UFO）有關的事件，包括綁架、心電感應等等神奇案例，其中竟有5起有關外星人與人類的「性接觸」，有人與外星人發生性關係，甚至有女子因此懷孕。但這份報告也提出警告，與UFO近距離接觸可能導致輻射傷害，損及大腦、神經。