　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

▲幽浮外星人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲哈佛天文學家羅布推論，宇宙是外星人在實驗室裡創造的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）曾提出對於宇宙的看法，他勁爆表示，「我們地球所在的宇宙，很有可能是外星人在實驗室內做出來的」，甚至提出「等級文明」的假設，認為外星人是屬於較高級的文明階層，才能創造出宇宙。

根據《大眾機械》（Popular Mechanics）25日的報導，羅布去年在科普雜誌《科學人》（Scientific American）的專欄中說道，先進文明可能發展出一種技術，通過量子隧道（quantum tunneling）創造出嬰宇宙，「由於我們的宇宙是一個淨能量幾乎為零的平面形狀，才能憑空創造出任何物。」

羅布提出的等級文明，是依據「複製其生存天體物理條件」的能力，因為人類無法在地球被摧毀後，無法迅速還原現有的生存條件，因此他將人類假設為C類，若人類不斷摧殘現在的家園，甚至很有可能被歸類到D類，是屬於較為低階的文明。而外星人屬於B類，比人類還高階，他們有足夠的獨立能力，來重建生活條件，當然科技文明發展上已經比人類成熟許多，「而我們會被較為高階的文明所吸引，這是一種很自然的現象。」

他歸納出一個概念，更高的力量可能在推動著人類的命運，A類文明甚至擁有大量的暗能，足夠創造出地球還無法想像的地步，先進文明融合量子力學和引力，就能擁有重建所有宇宙結構的能力。文內羅布還提到，對於世界各地的物理學家來說，人類還無法在地球上做到這點。

▼美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）談外星人。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／北農156人確診　柯文哲下令「以篩代隔」維持運作
快訊／台中+356！　最新17處足跡熱點曝光
快訊／民進黨拍板　台中等4縣市首長候選人公布
陳時中：中國防疫數字漂亮　但未來餓死恐比病死多
柯文哲估50萬人確診「軟性封城」　陳時中回應了
LIVE／新北單日增3241例　侯友宜最新說明
快訊／高雄飆257例確診　9場所足跡公布
「簡訊+紙本」實聯制取消　陳時中：不再疫調沒必要
快訊／陳時中：明天確診就會破萬　月底單日1.9萬、高點4~1
1922常見5大問題！　「沒接到居隔單也可起算3+4」
快訊／「軟性封城」是什麼？　柯文哲解答：跟去年6月三級警戒差
快訊／今增2死！　50多歲男「家中昏迷」死亡
實聯制宣布取消！　PTT刷一排狂讚：德政
快訊／國民黨拍板　4縣市首長候選人出爐
快訊／SBL聯賽3球員確診　本週停賽
居隔10天到一半改3+4　陳時中公布對照表看懂「哪天可解隔」
快訊／中重症+16！10多歲少女重症　男院內感染死亡
快訊／本土+8822「新北飆破3千例」　2縣市也破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被比特犬狠咬失去雙臂　三寶媽醒來崩潰「想要握手」左腿可能截肢

哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

基輔公園驚見「駭人女頭」詭漂半空　網見靈異照嚇爆：是烏俄冤魂

北海道26人船難「最後通話」曝！　船長崩潰喊：快穿救生衣

身高僅110cm！科學家曝「神秘哈比人」沒滅絕：可能在印尼1小島

輝瑞BNT提交申請！　準備替美國5至11歲兒童施打第三劑

翁山蘇姬被控「收賄1764萬」貪腐罪成立　被判5年有期徒刑

俄邊境城市「軍火庫起火」！距烏克蘭僅40公里　凌晨爆炸聲不斷

若中國在索羅門群島「建立軍事基地」　美不排除動武

辣妹想去旅行卻遭行刑式射殺　雙手被綑綁「全身彈孔」成腐屍

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

被比特犬狠咬失去雙臂　三寶媽醒來崩潰「想要握手」左腿可能截肢

哈佛天文學家：宇宙是外星人在實驗室造出來的！

基輔公園驚見「駭人女頭」詭漂半空　網見靈異照嚇爆：是烏俄冤魂

北海道26人船難「最後通話」曝！　船長崩潰喊：快穿救生衣

身高僅110cm！科學家曝「神秘哈比人」沒滅絕：可能在印尼1小島

輝瑞BNT提交申請！　準備替美國5至11歲兒童施打第三劑

翁山蘇姬被控「收賄1764萬」貪腐罪成立　被判5年有期徒刑

俄邊境城市「軍火庫起火」！距烏克蘭僅40公里　凌晨爆炸聲不斷

若中國在索羅門群島「建立軍事基地」　美不排除動武

辣妹想去旅行卻遭行刑式射殺　雙手被綑綁「全身彈孔」成腐屍

只賣1個月！最新「草莓開心果起司塔」開吃　還夾了酸甜莓果果凍

柯文哲稱年底前染疫死7萬人　王世堅批「嘴砲」：我們不需要預言家

普丁大讚15歲花滑少女：天賦和完美表現想靠不誠實方式是達不到

柯叔元一手打穿牆壁！新家開箱變「鬼屋體驗」方馨憋笑

聯發科首季每股大賺21.02元　毛利率衝50.3％近財測高標

未禮讓+車速過快　兩自小客路口猛撞...飛安全島上疊疊樂

《RM》為何不玩撕名牌？　劉在錫揭「殘酷理由」：不是因為我們老了

日本研議「摘口罩」時機　陳時中：還是建議戴「未來走向軟性要求」　

桃園機場公司111年度招募航空專業消防員　預定6月開放報名

才剛買5組「300元的快篩」！他苦跑10間店　見新政策淚：我是盤子

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

國際熱門新聞

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

研究：每周練肌肉逾130分鐘　可能更早死

俄羅斯斷供天然氣！　第一槍打中歐盟2國

男排性愛時間表滿足9辣妻　還想再娶

矢板明夫長確診　慶幸自己「不是在上海」

草莓塞爆下體！她和男友恩愛無法自拔

普丁伸手突劇烈抖動影片曝！　詭異扭動疑露病態

佳娜回應「烏克蘭賣武器給中國」：一定很後悔

做愛嗨到高點彈出來　母蜘蛛奇異取精

即／美國副總統賀錦麗確診！

Model Y直撞6000萬飛機　16秒畫面曝

全球成長放緩Fed加速升息　美股重挫809點

更多熱門

相關新聞

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

美國國防情報局（DIA）一份1500頁機密檔案記錄與不明飛行物（UFO）有關的事件，包括綁架、心電感應等等神奇案例，其中竟有5起有關外星人與人類的「性接觸」，有人與外星人發生性關係，甚至有女子因此懷孕。但這份報告也提出警告，與UFO近距離接觸可能導致輻射傷害，損及大腦、神經。

賓利公開全球唯一宇宙特仕版休旅車

賓利公開全球唯一宇宙特仕版休旅車

雷／《全明星3》紅隊的她連刷紀錄！　王子發文狂賀

雷／《全明星3》紅隊的她連刷紀錄！　王子發文狂賀

宇宙擇偶3條件「胡釋安全符合」：和岳父吃過飯了

宇宙擇偶3條件「胡釋安全符合」：和岳父吃過飯了

陸第16顆大學校名小行星 編號「52487」命名「華中科技大星」

陸第16顆大學校名小行星 編號「52487」命名「華中科技大星」

關鍵字：

外星人宇宙羅布Avi Loeb

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

陳時中：即日起取消簡訊實聯制

快訊／今增2死！本土狂飆8822例　境外增101例

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

快訊／快篩實名制來了！購買規則一次看

帶2孩奔急診！做完PCR「媽才說快篩陽」醫護氣炸

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面