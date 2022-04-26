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社會 社會焦點 保障人權

歐告衝出嚇女兒爸爸堅提告！ 台灣犬主人不忍了「反控誣告」4罪狀

記者張君豪／台北報導

台北市20日發生一起民眾未將飼養愛犬台灣土狗栓好，導致犬隻衝出嚇到路過小女童的事件，由於小女童家長堅持提告，警方依觸犯《社維法》70條第3款「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新台幣12000元以下罰鍰」將楊姓飼主移送法辦。

▲紀姓家長為保護女兒，怒告楊姓飼主所飼養台灣土狗侵擾女兒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊姓飼主受訪澄清，遛狗過程人犬均和對方沒有接觸，何來愛犬猛撲攻擊之說，他事後提告對方家長誣告等多項罪名捍衛自己權益。（圖／記者張君豪翻攝）

女童家長紀男堅稱，飼主楊男的黑色台灣土狗衝出嚇到他跟女兒，但《東森新媒體ETtoday》記者傍晚訪問楊姓飼主，他出示影片無奈表示：「事發當天、從頭到尾、我愛犬都坐在地上沒有失控，紀男指控根本子虛烏有！」楊男也決定反告對方捍衛自己權益。

▲楊姓飼主受訪澄清，遛狗過程人犬均和對方沒有接觸，何來愛犬猛撲攻擊之說，對此他將提告對方家長誣告等多項罪名捍衛自己權益。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊姓飼主受訪澄清，遛狗過程人犬均和對方沒有接觸，何來愛犬猛撲攻擊之說，對此他將提告對方家長誣告等多項罪名捍衛自己權益。（圖／記者張君豪翻攝）

楊姓飼主說，他在今年1月間就因遛狗遭到紀男無端指責，對方主觀認為楊男飼養愛犬會對他及女兒造成威脅，但楊男說自己飼養的愛犬根本很乖，上街遛狗過程他人跟犬隻均無接觸到對方，遑論有愛犬追逐、撲上他人的騷擾情事。

楊男不平表示「影片會還原事實，我遛狗過程根本就沒有發生任何事，對方卻出言誣指我的愛犬攻擊、騷擾他們父女、對方還持雨傘打我的狗。」雖然事後女童家長紀男20日晚間對楊姓飼主提告觸犯社維法「縱容動物嚇人 」，但他也決定不再隱忍出面受訪反駁。

楊男認為，對方根本歪曲事實侮蔑他，實在欺人太甚，日前也赴大安警分局臥龍街派出所對紀男提告誣告、恐嚇、妨害名譽、妨害自由等4罪，加上紀姓家長持雨傘揮打他飼養愛犬，楊男也對此行為加告紀男虐待動物罪，大安警方表示對楊男訴求，警方均依規定受理偵辦。

楊男感嘆說，紀男片面提告，可能會造成不少民眾對寵物飼主的誤解偏見，甚至他只是日常遛狗就遭他人嗆聲、揮雨傘攻擊甚至提告，也讓眾多寵物飼主深感被歧視備感壓力「這不是文明愛護動物的社會該發生的事」。

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