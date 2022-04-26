日研究：每周鍛鍊肌肉130分鐘以上　可能更早死

▲日本研究發現，每周進行肌肉強化訓練超過130分鐘，反而可能提高死亡風險。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

近年健身風氣越來越盛行，許多人希望能藉此鍛鍊肌肉，維持健康，但日本東北大學研究團隊卻發現了另一種可能。研究顯示，若每周定期進行30至60分鐘的肌肉訓練，可降低約1到2成的癌症、心血管疾病等死亡風險，然而，訓練時間若超過130到140分鐘，卻反而可能提高死亡風險。

根據《讀賣新聞》報導，研究團隊收集了日本國內外1252篇探討有關18歲以上族群鍛鍊肌肉與疾病死亡風險的研究論文，並從中選出16篇可信度較高的論文進行調查審視。篩選調查內容後符合標準的最終16篇論文中，有來自美國、英格蘭、蘇格蘭、澳洲與日本的研究，其中大多數為美國研究。

結果發現，每周定期進行30分鐘肌肉強化訓練，可降低9％出於癌症、心血管疾病、糖尿病等各種原因的死亡風險；每周訓練40分鐘能降低17％；每周60分鐘則至多可降低18％，即使再增加運動時間，效果也不大。研究中所指的是廣義而言，所有種類的癌症，並沒有發現能降低特定癌症患病率的相關性。

另一方面，若每周肌肉訓練時間超過130到140分鐘的話，罹患糖尿病以外疾病的風險則會「不降反升」，死亡風險也會提高，造成反效果。這項研究被刊登在國際性的《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）上，研究人員之一的東北大學運動流行病學講師門間陽樹表示，未來將針對過度訓練提高死亡風險的原因進行探究。

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