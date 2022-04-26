俄軍又轟「歐洲最大核電廠」　2枚導彈低空劃過！傳釀1死1傷

▲2022年3月4日清晨，俄軍轟炸扎波羅熱核電廠，引發火災。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據烏克蘭媒體最新消息，當地時間26日凌晨，俄軍朝向歐洲最大的「扎波羅熱核電廠」發射2枚巡弋導彈，分別在上午6時41分、6時46分低空劃過天空，就連市中心都能聽見爆炸巨響。據傳，目前已釀1死1傷，但詳細傷亡及破壞情況尚待釐清。

▲俄軍3月4日發射導彈，過程被監視器拍下。（圖／路透社）



烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人科丁（Petro Kotin）痛批，車諾比悲劇發生的36年後，俄羅斯把全世界置於新的核災威脅中，「那裡有7座核設施及大量核材料，這構成了重大危險……導彈可能擊中一個或更多核設施，對全世界形成核輻射災難。」

俄軍3月4日轟炸並且佔領扎波羅熱核電廠，至今依然緊握控制權。據悉，他們把核電廠變成軍事基地，儲放重型軍事設備及火藥。