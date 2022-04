俄軍又轟「歐洲最大核電廠」　2枚導彈低空劃過！傳釀1死1傷

▲2022年3月4日清晨,俄軍轟炸扎波羅熱核電廠,引發火災。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

根據烏克蘭媒體最新消息,當地時間26日凌晨,俄軍朝向歐洲最大的「扎波羅熱核電廠」發射2枚巡弋導彈,分別在上午6時41分、6時46分低空劃過天空,就連市中心都能聽見爆炸巨響。據傳,目前已釀1死1傷,但詳細傷亡及破壞情況尚待釐清。

▲俄軍3月4日發射導彈,過程被監視器拍下。(圖/路透社)



烏克蘭國家核電公司(Energoatom)負責人科丁(Petro Kotin)痛批,車諾比悲劇發生的36年後,俄羅斯把全世界置於新的核災威脅中,「那裡有7座核設施及大量核材料,這構成了重大危險……導彈可能擊中一個或更多核設施,對全世界形成核輻射災難。」

俄軍3月4日轟炸並且佔領扎波羅熱核電廠,至今依然緊握控制權。據悉,他們把核電廠變成軍事基地,儲放重型軍事設備及火藥。

As a result of the rocket attacks on #Zaporizhzhya, one person was killed and another was wounded. pic.twitter.com/ZtakzHGbwb