俄烏戰爭成中國借鏡！　美專家：中國武力犯台將「更致命」

▲俄烏戰爭後，中國若選擇以武力犯台，力道恐怕會更猛、更致命。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續至今超過60天，俄軍遲遲無法奪下烏克蘭首都基輔，其軍力在這場戰事面臨大規模損耗。軍事專家普遍認為，中國正在從俄烏戰爭汲取教訓，做為攻打台灣的事前準備。分析人士指出，對於俄軍在戰爭中犯下的錯誤，令中國感到相當吃驚，因此一旦北京當局決定動武犯台，攻擊行動將會比計畫中更加致命。

根據《美國之音》（VOA），在俄烏戰爭爆發前，一些軍事專家原本認為，中國決定侵略台灣後最可能的作法，是對台灣進行全面封鎖，包括以網路攻擊的方式切斷台灣與外界的聯繫，同時以導彈攻擊台灣、破壞台灣重要設施，確保取得對台灣的制空權，之後分別從海上、空中派遣部隊至台灣進行兩棲登陸。

不過在俄烏戰爭開打後，一些專家開始改變先前的分析，認為中國國家主席習近平與共產黨內部正在思考如何調整對台入侵計畫，希望以更快、更強大的力度攻擊台灣，確保在美國等其他勢力介入前取勝。

美空軍戰力高級戰略顧問詹益庭（Eric Chan）受訪時透露，北京當局從多年前就曾考慮對台灣實施「B計畫」，在以武力入侵台灣前先進行封鎖；不過後來決定改採更快速的軍事行動，讓佔領台灣成為「既定事實」，使美國等外部勢力來不及介入台海戰爭，正如同俄羅斯想藉由發動閃電戰快速掌控基輔。

然而，俄軍在此次的表現相當不理想，這或許讓中國感到意外。詹益庭認為，在俄烏戰爭後，北京當局可能會在原有戰術上加強力道，針對台灣補給線、領導階層、通訊設備加強打擊。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目主任林洋（Bonny Lin）也持類似看法，認為中國一旦決定對台灣動武，其攻擊方式肯定比俄軍侵略烏克蘭時「更快、更加致命」。

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