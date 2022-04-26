曖昧男傳「房間床照」甜蜜示愛　她卻因為一細節心冷：我被劈了

▲看似正常的照片，卻讓女子抓到約會男劈腿。（圖／翻攝自TikTok／jsxhxa）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來從約會對象收到一張圖片，對方傳來一張臥室照，甜蜜指著床上空位表示，那裡將會成為專屬於她的位置，每次和她聊天真的很開心，看似正常的圖片她卻突然察覺不對勁，意外發現對方除了她還有別人，在網路上引發討論。

女網友潔西(Jess)在TikTok拍攝影片表示，她對最近剛結識的約會對象十分心動，對方還特別向她傳了自己的「床照」示愛，正當她覺得對方真是可愛時，沒想到因為一個小細節瞬間讓她冷掉。

潔西放大約會對象傳來的照片發現，電視前有一個LOVE的金屬裝飾品，看起來十分女性化，而且仔細一看床單也鋪得很整齊，看起來一點都不像單身男子房間，懷疑對方其實有別的女人，忍不住把照片分享到網路上，請網友幫忙給意見。

影片分享後獲得上萬網友觀看，許多人同意潔西觀點，「潔白床單說明了一切，而且我從來沒看過有男人會在房間擺裝飾品」、「這個房間沒有遊戲機」、「看起來真的比較像女生房間」，不過也有網友認為，說不定約會男的媽媽會幫忙整理房間，才看起來那麼整潔，也有人認為可能是前女友留下的飾品。