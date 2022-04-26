愛犬朝3歲女童猛撲挨告！家長控非第一次　警將開罰「最高1萬2」

記者張君豪／台北報導

台北市20日發生一起民眾未將飼養愛犬台灣土狗栓好，導致犬隻衝出嚇到路過小女童的事件，由於小女童家長堅持提告，警方依觸犯社維法70條第3款「驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新臺幣12000元以下罰鍰」將楊姓飼主移送法辦。

▲紀姓家長為保護女兒，怒告楊姓飼主所飼養台灣土狗侵擾女兒。（圖／記者張君豪翻攝）

北市大安警方表示：轄區臥龍街派出所4月20日接獲民眾報案，紀姓被害人向警方表示，他與女兒在大安區和平東路三段1巷散步，3歲女兒遭遛狗楊姓民眾所飼養的黑色台灣土狗衝出嚇到，堅持對方違反社維法，警方遂依社維法將雙方帶返所完成筆錄。

被害家長指出：20日晚間19時許，他牽著三歲女兒散步時，碰到先前曾有口角過節的楊姓鄰居遛狗路過，該名家長指出，先前他就曾因對方遛狗問題，向楊姓飼主反映他飼養黑狗會暴衝上來，導致女兒驚嚇大哭，結果這次又遭遇同樣意外，紀姓家長護女心切，手持雨傘上前驅趕黑狗，事後憤而報警提告。

警方指出，楊男遛狗驚嚇到路人行徑，有觸犯社維法第70條第3款疑慮，派出所警員將兩造帶回後依規定製作筆錄後，將楊男移送所管台北地院簡易庭裁處。警方並呼籲，飼主若帶寵物外出時，須牽繩繩及其他適當防護措施控制寵物行動，以維護其他民眾安全。

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