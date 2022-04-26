普丁根本沒去？復活節彌撒爆「用去年舊照造假」　健康堪憂

▲ 普丁26日出席東正教復活節午夜彌撒，打著深紫色領帶。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日出席東正教復活節午夜彌撒，被捕捉到不停咬唇、身體搖晃，健康狀況再度引發討論。但卻有人發現，俄國釋出的官方照片和去年幾乎沒有差異，很可能是以去年的畫面偽造而成，使得外界質疑普丁根本沒有現身，患病傳言甚囂塵上。

普丁24日上午和莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）出席在基督救世主主教座堂舉行的復活節午夜彌撒，克里姆林宮公開的照片可見，他穿著白襯衫和一襲深藍色西裝，打上深紫色領帶。但根據《每日郵報》，俄國及烏克蘭反對派媒體指出，這系列照片及影片和去年復活節時極度相似，僅領帶顏色有細微差異，認為是以去年的畫面偽造的。

▲ 普丁去年5月2日出席彌撒時領帶是紅色。（圖／達志影像／美聯社）

俄媒The Village提到，「普丁穿著和2021年5月2日一樣的西裝，拿一樣的蠟燭，克宮網站上的照片證明此事。」反對派調查媒體Agentstvo也報導，普丁每年都會出席這場儀式，但今年的畫面有些蹊蹺，鏡頭切換時普丁該在的位置突然空了，似乎消失了一陣子。

Telegram頻道「Mozhem Obyasnit」（我們可以解釋）指出，在基督救世主主教座的儀式上，2022年的普丁和他在2021年照片中的髮型、臉部表情、蠟燭和背景都幾乎沒有差別，還鼓勵網友一起玩「大家來找碴」，找出和去年的不同之處。烏國內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）更指控，普丁官員透過編輯影片操作輿論的手法再度被抓包。

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