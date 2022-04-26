「莫斯科號」水面探測照曝光！網友直呼：真是太美了

▲網友PO出莫斯科號（Moskva）的水面探測圖。（圖／推特@MariuszCielma）

實習記者廖翊慈／綜合報導

俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，4月14日遭烏軍反艦飛彈擊毀。有網友在推特上傳，莫斯科號在水下探測圖出現的照片，引發瘋傳。

綜合外媒報導，推特帳號「@MariuszCielma」昨（25）日PO出2張照片，都是水面探測圖，並附文寫著，「從早上開始，我就很激動地看著這些照片，莫斯科號的水面探測圖實在是太美了，我真的是無法否認它在水底的面貌是如此美麗，有趣的是，我還找到了Mi-26的殘骸！」從第1張照片可以看到，莫斯科號安詳的躺在海底，第2張照片則是有架Mi-26直升機、也同樣與莫斯科號沉沒在黑海內。

貼文一出，吸引了200多名網友按讚，有些人大讚烏軍的士氣，有些人則是和原PO一樣欣賞著殘骸的美麗。

據了解，莫斯科號是目前黑海沉沒的最大物體，長度為186公尺，這艘船在距離敖德薩80海哩的地方沉沒，深度為45至50公尺，儘管有許多海底沉積物，它仍然在影像中是可見的。



據悉，根據聯合國教科文組織公約，在黑海海底、烏克蘭經濟區內的所有人類活動痕跡都屬於烏克蘭的財產，因此，莫斯科號導彈巡洋艦被列入烏克蘭水下文化遺產名錄，編號為2064。