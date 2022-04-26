做愛「嗨到高點彈出來！」母蜘蛛奇異取精　雄性不射立即吞殺

記者吳美依／綜合報導

中國科學家發現，隆背菲蛛（Philoponella prominens）交配結束後，雄性都會推開母蜘蛛、瞬間彈射出去，竟是為了避免遭到伴侶殺害吞食。湖北大學教授張士昶表示，母蜘蛛會利用彈射能力，判斷雄性是否適合作為伴侶，「如果公蜘蛛無法彈射，就殺死牠。如果公蜘蛛可以多次彈射，就接受對方精子。」此研究結果發表在《當代生物學》（Current Biology）。

研究團隊觀察發現，隆背菲蛛的155次交配中，152次以雄性彈射離開作為結束，未彈射成功的3隻雄性立刻被殺死吞食。在另一次觀察中，30隻被阻止彈射的雄性也遭吞食。但由於過程太過迅速，一般攝影機無法清楚記錄細節。

研究團隊出動高解析度特殊攝影機，終於解開謎團。原來，公蜘蛛摺疊第一對腿上的脛骨─蹠骨關節，才能以「每秒88公分」速度彈射出去，在空中還能每秒旋轉175次，進一步躲避捕捉。

▲隆背菲蛛交配結束後，雄性都會推開母蜘蛛、瞬間彈射出去，避免遭到殺害吞食。（圖／翻攝推特@CellPressNews）

儘管許多動物演化出儲存彈性能量機制，捕捉獵物或者逃避獵捕，但這是人類首次發現相關生理機制用於躲避性食同類。張士昶表示，「無法彈射的公蜘蛛會被母蜘蛛吃掉，證明此行為是演化來對抗母蜘蛛在強大捕食壓力下展開的『性食同類』（sexual cannibalism）行為。」

隆背菲蛛棲息在美洲、非洲、亞洲及澳洲熱帶地區，通常生活在多達300隻個體組成的大規模群體。

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