傳文在寅考慮特赦李明博、李在鎔　財界人士憂：三星遠落後台積電

▲文在寅25日在青瓦台邀請出入記者召開懇談會。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現任總統文在寅即將於5月9日卸任，不過在此前一天便是佛誕節（5月8日），文在寅很可能在該天簽下卸任前最後一道特赦令。對此，財經界希望文在寅能特赦電子副會長李在鎔、樂天集團會長辛東彬；而佛教界則期盼文在寅特赦慶尚南道知事金慶洙、東洋大學前教授鄭慶心（前法務部長曹國之妻）。

根據韓媒《東亞日報》，文在寅目前正考慮是否特赦前總統李明博與李在鎔。大韓商工會議所、韓國貿易協會、中小企業中央會、韓國經營者總協會、韓國中堅企業聯合會等5大經濟團體近日向青瓦台與法務部陳情，遞交「赦免復權請願書」，表示為了經濟發展、團結國人，建議應特赦李在鎔、申東彬等10多名經濟犯罪人士。

▼李在鎔去年8月假釋後，傳文在寅有意卸任前頒布特赦。（圖／CFP）

▲李明博也登上佛誕節特赦對象的討論名單。（圖／達志影像）

5大經濟團體指出，全球經濟目前迎來劇變期，加上新冠肺炎、美中競爭、俄烏戰爭等，讓南韓經濟面臨如履薄冰的危機，為了讓國家克服經濟危機、確保取得具未來願景的競爭力，特赦企業人士是必須的。

南韓財經界分析，全球市場中各國中心主義愈加濃厚，以出口為主力的南韓經濟應具有敏捷的應變能力，尤其是企業需要進行大規模投資、合併與收購（M&A）。

報導指出，半導體產業占南韓出口額的20%，不過其成長率與台灣相比卻明顯下滑，尤其是三星電子的副會長李在鎔雖然於去年8月獲得假釋出獄，但卻同時受到法規的就業限制，在投資上始終「綁手綁腳」，三星精準的投資眼光不再復見，而三星電子在晶圓代工的市占率上遠遠落後台積電（TSMC），其18%的市占率僅只有台積電的3分之1。

雖然李在鎔假釋出獄後，三星電子便於去年11月宣布在美國德克薩斯州泰勒（Taylor）挹注20兆韓元（約170億美元）增設晶圓廠；不過台積電早就於同年4月便計畫在未來3年內投資1000億美元擴充晶片產能。

▲樂天集團會長申東彬。（圖／達志影像／美聯社）

財經界分析，一旦文在寅政府決定在佛誕節前後特赦李在鎔、申東彬，則可望帶動樂天集團在健康管理、生技產業、移動產業等未來產業上投資更加熱絡。

對此，文在寅昨（25）日下午在青瓦台綠芝園邀請出入記者召開懇談會，針對現場記者相關提問時仍語帶保留。他表示，在面對特赦問題時，國人們的支持與社會共識依舊相當重要，「特赦雖然是總統固有的職權，但我不認為總統可以隨心所欲頒布特赦。因為特赦恐怕會與司法正義相互衝撞。」

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