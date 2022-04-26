北韓昨晚大規模閱兵！金正恩攜愛妻李雪主亮相　嗆美韓擴大使用核武

▲北韓於25日晚間在金日成廣場進行閱兵儀式，慶祝90周年建軍節，軍容盛大。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓昨（25）日迎來慶祝朝鮮人民革命軍創建90周年的「建軍節」，原本預期凌晨0時前後的閱兵儀式，終於在該日晚間10時正式展開，其中新武器洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型也在閱兵時亮相。北韓最高領導人金正恩表示，往後不再將核武單純視為防止戰爭爆發的威懾武器，同時將全力儘速發展核武。

根據南韓《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》，北韓疑似因下雨等氣候因素，才將閱兵儀式舉行的時間點由25日凌晨0時延後至晚間10時，此次閱兵同樣在平壤金日成廣場舉行，是金正恩掌權10年以來首度在4月25日建軍節閱兵，也是這10年以來的第12次閱兵。

閱兵儀式首先於晚間9時進行預演、10時起正式動員兵力與各種裝備、11時則有飛行秀。

▼李雪主在此次建軍節閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

此次金正恩攜手妻子李雪主共同出席閱兵儀式，這也是李雪主繼今年2月1日出席平壤萬壽台藝術劇場欣賞新年慶祝表演活動、4月15日太陽節同金正恩參謁錦繡山太陽宮以後，所出席的國家正式大型公開活動。

同時，金正恩還親自發表演說，主要內容聚焦於發展核武，以及擴大核武的使用時間與方向，向美國、以及即將上任的南韓尹錫悅新政府嗆聲。

金正恩表示，「我國（北韓）的核武基本使命雖是遏止戰爭爆發；但在這片土地上若演變出我們不太樂見的事，則我國的核武使用自然無法被束縛於單純遏止戰爭的使命。無論是何方勢力，只要侵害我國根本利益，則我方將會斷然執行核武使命。共和國（北韓）的核武應當徹底完成準備，以便隨時執行其責任與使命。」

▲▼金正恩在演說中多次提及發展核武，表示不排除擴大核武使用方向。（圖／路透社）

同時，金正恩也在演說中強調，將會持續以最快的速度發展核武，「核武不僅是國力的象徵，也是我國軍事實力的基礎，未來強化發展核武時應講究質量，以求隨機應付各種戰爭狀況，同時以各種不同的手段履行各種作戰目標與任務，發揮核戰鬥武力。」

金正恩威脅道，「不管是來自何方勢力，只要他們祈禱能夠與朝鮮民主主義人民共和國（北韓）進行一場軍事對決，則他們將會被殲滅！」

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，北韓所研發的洲際彈道飛彈「火星-17型」（火星炮-17型）首度在閱兵儀式亮相。

▼彈道洲際飛彈火星-17型、潛射彈道飛彈、極超音速飛彈等在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

據悉，北韓曾分別於今年2月27日、3月5日、3月16日試射火星-17型，不過3月16日試射時竟然在空中當場爆炸，直到3月24日試射後，官媒才宣稱試射成功，然而南韓軍方在分析後，認為3月24日試射的飛彈其實是舊款的火星-15型。

另外，美國專門分析北韓議題的媒體《北韓新聞》（NK News）則引述當地消息人士的說法，表示25日晚間9時30分起12輛具有照明設備的無人機與直升機飛越平壤上空，晚間10時起開始施放煙火、正式進行閱兵，晚間11時則有飛行秀。

▼北韓此次閱兵在平壤大同江兩岸搭建浮橋，晚間11時進行飛行秀與施放各種煙火。（圖／路透社）

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