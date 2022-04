11歲女兒「摔下遊行花車」被活活壓死　懷孕3個月媽目睹哭倒醫院

▲女童爬上花車時不小心摔倒。(圖/翻攝自Twitter)

巴西里約熱內盧11歲女童拉寇兒(Raquel Antunes da Silva)參加遊行時,不小心摔下花車,慘遭花車輾過重傷被迫截肢,然而緊急送醫治療仍於事發36小時後被宣告身亡,讓目睹事件經過的媽媽十分傷心。

事件20日發生在里約熱內盧上周所舉行的嘉年華活動,拉蔻兒離開媽媽身邊爬上其中一個遊行花車,然而卻不小心摔倒,整個人掉落到花車與一根桿子之間,結果慘被花車壓過緊急送醫。

拉蔻兒送醫後被緊急截肢,手術期間還出現心臟驟停的情況,36小時後仍因內出血於22日身亡,讓目前懷孕3個月的母親馬塞拉(Marcela Portelinha Antunes)傷心欲絕,哭倒在醫院無法接受。司機表示,事件發生時他完全沒有注意有小孩爬到車上,不過監視器畫面卻拍到,車上有數名孩童,當局正在調查事件中,尚未對任何人提出起訴。

