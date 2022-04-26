馬斯克收購推特「員工炸鍋了」　執行長保證：6個月內不裁員

▲推特員工對於馬斯克接管反應不一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

推特董事會25日同意，公司將以440億美元（約1.29兆台幣）出售給全球首富馬斯克。員工得知消息後，在聊天室裡激烈討論，一些人歡欣鼓舞，另一些人憂心忡忡。執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）召開緊急會議宣布，在馬斯克完成收購程序、正式接管前，不會採取任何裁員行動，但他沒有提及，在那之後是否還有類似保證。

內部人士向《紐約時報》爆料，推特員工聊天群組「完全瘋了」，眾人紛紛表示，「我快要吐了，我真的不想在馬斯克擁有的公司工作。」、「我討厭他，他為什麼要這樣？」、「他只是一個任性的小男孩，這麼做只是為了惡搞…他對我們的工作及公司政策一無所知，他關於我們演算法的聲明簡直他Ｘ的瘋了」

不過，除了反彈聲浪以外，似乎更多人擔心員工福利政策，而非公司未來發展走向，許多人迫切詢問，是否必須取消在家工作、重新返回辦公室，以及股票期權將如何處置。

▲馬斯克預計6個月後接管推特。（圖／達志影像／美聯社）



首席執行長阿格拉瓦爾25日下午召開會議，保證職員的工作在6個月內非常安全，也仍能自由選擇進辦公室或者在家工作，而股票期權將轉換成現金，估計需要3-6個月。他會試圖安排馬斯克與員工展開對談，並且希望公司照常營運，「我為我們的團隊感到驕傲，也被前所未有的重要工作所鼓舞。」

阿格拉瓦爾表示，前總統川普是否能夠重返推特，必須交由馬斯克來決定。不過，川普已於25日表示，即使馬斯克接管，他也不會再次使用這個平台。

特斯拉及SpaceX創辦人、50歲的馬斯克同意向股東支付每股54.2美元現金，收購推特並且轉型為私人公司。他完成這筆驚天交易後，誓言保護網路言論自由、打擊假消息，認證所有真人帳號，並且透過新功能及公開共享的演算法，增強完善服務與使用者信任度。

許多人看好馬斯克接管，宣稱推特貼文將不再無預警「被消失」，這是「言論自由的勝利」。但也有不少人指出，如今全球首富將一手掌握全球最大社交媒體之一的平台，令人擔憂。

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