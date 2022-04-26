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少了「這元素」精蟲會變少、易不孕　醫：曬太陽可補充

▲▼母親,家庭,情緒勒索（圖／Pakutaso）

▲缺乏維生素D會使男性精蟲數減少，女性不孕。（示意圖／Pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

維生素D是人體鈣質吸收、維持鈣磷平衡的重要元素，缺乏維生素D可能會導致骨質疏鬆等相關病症，甚至會使得男性精蟲數減少，女性不易懷孕，除了透過蛋奶類的食物攝取之外，醫師建議藉由適當的日曬，來補充維生素D。

茂盛醫院李俊逸在臉書粉專「茂盛醫院小王子 李俊逸醫師」上分享，根據茂盛醫院去年的統計發現，維生素D濃度不足的婦女佔比超過82%，意思是每10位婦女中，就有8位維生素Ｄ是不足的，女性若缺乏維生素Ｄ，可能會造成不易懷孕，而男性可能會使精蟲數量減少。

▲懷孕（示意圖／Pexels）

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▲文章說明，女性若缺乏維生素D，會影響卵子的品質。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

李俊逸醫師接著說道，「維生素D是粒線體功能裡很重要的養分」，粒線體負責提供製作細胞所需要的能量，製作卵子的能源都需要依靠它，對於細胞來說粒線體就是一個發電機，一旦不足就會影響卵子的品質，以及卵巢的功能，甚至還會影響到胚胎的著床狀況，以致懷孕率下降，關係到卵子品質的好壞，他強調，「是影響懷孕率非常重要的關鍵！」

文章內也補充維生素D的標準值，一般來說，若維生素D濃度一毫升大於30克，則屬於標準的健康寶寶，反之，維生素一毫升小於30克，則有維生素不足的問題，依照程度又可以區分為：小於10ng/ml則是嚴重不足，10～19ng/ml屬於缺乏，20~29ng/ml則要關心一下維生素不足的問題。

李醫師也說明，「如果套用在不孕症裡面，我們會以20ng/ml為基礎，根據國際論文指出，維生素D濃度≥20ng/ml婦女的囊胚數、囊胚率、懷孕率都比<20ng/ml高出5成左右。」也就是說，接受過試管療程的女性，體內的維生素Ｄ若是足夠，懷孕率會有顯著的提升，除此之外，孕婦若是維生素D攝取不足，嚴重的話會可能會導致嬰兒佝僂病，而成人與老人較容易患有骨質疏鬆症、骨折等症狀。

▲▼家庭，父母，親子，幸福。（圖／Pexels）

▲李醫師呼籲大家，假日可以多去戶外走走，增加曬太陽的機會。（示意圖／Pexels）

他也呼籲大家，不管任何年紀的人，都應該注意自身維生素的補充，除了平常可多增加日曬，天氣好的時候多去戶外走走，透過曬太陽的行動最簡易直接地補充維生素D，飲食方面的攝取，可以選擇富含維生素D的食物，像是鮭魚、木耳、起司、牛奶等富含高鈣的食物，都是不錯的選擇，若以上這兩點都比較難達成，也可以直接透過保健食品來補充。  

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