美防長：希望俄羅斯軍力被削弱到無法重建

▲美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，會談結束後奧斯汀表示，美國的確想看到俄羅斯軍力被削弱，弱到無法再做出他們對烏克蘭做出的事，並讓俄羅斯無法重建軍力。

綜合外電報導，布林肯和奧斯汀此行是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美方訪問基輔的最高層級官員。奧斯汀在會後記者會上表示，「我們想要看到，俄羅斯被削弱到無法再做出像侵略烏克蘭那樣的事，而且無法重建軍力。」他也提到俄羅斯侵略烏克蘭至今，軍事能量已經大幅耗損。

奧斯汀說，「美國會盡所有能力向烏克蘭提供需要的武器，還有其他類型的軍事支持」，而重點就在於持續軍援烏克蘭。美國也承諾不只提供美製武器，國務院25日宣布，將出售烏克蘭價值1.65億美元（約新台幣48億元）的「非常規彈藥」，意指非北約使用的標準彈藥，而是烏克蘭現在仍在使用，但多數是蘇聯時期留下來的軍武系統所需的彈藥。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出奧斯汀所說的「希望削弱俄國軍力」，與拜登政府努力的長期目標相符，就是要預防俄羅斯併吞烏克蘭，同時也在尋求預防俄羅斯和普丁擴大侵略。