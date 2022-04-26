　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英對烏克蘭所有貨品免除關稅　擴大對俄出口禁令

▲▼澤倫斯基與強生。（圖／路透）

▲英國在俄烏開戰後，是西方國家中最挺烏的其中一國。（圖為英相強生出訪基輔與澤倫斯基會面／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦25日專電

英國今天宣布，為協助支持烏克蘭經濟，將在既有的雙邊自由貿易框架下，對進口自烏克蘭的所有貨品免徵關稅。此外，英國也擴大對俄羅斯的出口禁令，納入訊號攔截與監控設備。

2020年10月，英國和烏克蘭簽署「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」，是英國脫歐後與新興市場簽訂的第一份協議。今年2月中旬，英國與烏克蘭和波蘭組成三方安全合作聯盟，當時並發表聲明強調，沒有任何一個國家有權視歐洲任一部分為其勢力範圍。

首相強生（Boris Johnson）兩週前訪問基輔（Kyiv）時曾承諾，將致力刪減對烏克蘭貨品徵收的關稅。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskiy）及其政府官員近日呼籲各國對烏克蘭主要出口品項免徵關稅，包括大麥、蜂蜜、家禽肉品等。

除了免除所有進口關稅，英國國際貿易部今天指出，原有進口配額也將取消。

國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）上週與烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）會晤，商議進一步支持烏克蘭、制裁俄羅斯的措施。

英國對俄羅斯的貨品和服務進出口限制清單持續擴大，並對鑽石、橡膠等進口自俄羅斯的部分貨品調高關稅35個百分點。

英國已禁止向俄羅斯輸出量子科技、先進材料、奢侈品等，也已停止就出口俄羅斯和白俄羅斯提供融資。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
居隔3+4今上路「學生這天才能到校」　5QA一次看
創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散
上海暴風雨強襲影片曝！「浴室飛走」方艙男全裸趴地　採檢站全垮
「巨胸版黃捷」更衣畫面全遭錄！　脫比基尼竟看到鏡頭
快訊／國1「1大車1小車」追撞　紫爆回堵10公里
具俊曄讓大S神奇回春10歲！　夫妻私下互動直擊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美防長：希望俄羅斯軍力被削弱到無法重建　

北約軍援烏克蘭　俄外長嗆：實質上向俄羅斯宣戰

美國務院批准　對烏克蘭出售48億元「非常規彈藥」

英對烏克蘭所有貨品免除關稅　擴大對俄出口禁令

63歲狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

馬斯克買推特扭轉美股！　道瓊逆勢收高238點

董事會點頭！　馬斯克1.29兆元成功收購推特

國際刑事法院加入歐盟　調查俄軍在烏克蘭罪行

FDA批准　出生28天以上染疫幼童可服用瑞德西韋

馬斯克1.29兆元收購成功！　推特股價大漲6%

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

擬將居隔改「3+4」天　指揮中心記者會延後

美防長：希望俄羅斯軍力被削弱到無法重建　

北約軍援烏克蘭　俄外長嗆：實質上向俄羅斯宣戰

美國務院批准　對烏克蘭出售48億元「非常規彈藥」

英對烏克蘭所有貨品免除關稅　擴大對俄出口禁令

63歲狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

馬斯克買推特扭轉美股！　道瓊逆勢收高238點

董事會點頭！　馬斯克1.29兆元成功收購推特

國際刑事法院加入歐盟　調查俄軍在烏克蘭罪行

FDA批准　出生28天以上染疫幼童可服用瑞德西韋

馬斯克1.29兆元收購成功！　推特股價大漲6%

美防長：希望俄羅斯軍力被削弱到無法重建　

一個月內兩度停課！基隆信義國小「又達標」　採線上教學至5月2日

3月證券劃撥存款大減899億、旺宏法說登場　財經HOT 5一次看

口罩這樣戴「防護力歸零」　台大醫曝4大NG舉動

蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

2天破萬確診！要出門？　醫喊別小看台灣人「這能力」

居隔3+4衝太快　感染醫曝可怕後果「再等1個月」

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

林昀儒／鄭怡靜領跑混雙世界第一13週　全大運有望合體拼連霸

人妻「激烈抓姦」實錄！警上門傻眼　偷情男女竟是自己人

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

日本疑現首例兒童不明肝炎！歐美通報169例

董事會點頭！　馬斯克成功收購推特

俄軍宣布停火　讓平民撤出馬力波

英媒：IG帳號「被盜了卻不知道」2徵兆曝光

灰熊「看錯指令」狂咬10秒　殺死馴獸師

4月女嬰確診1小時過世　母悲痛：白天還在玩

狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

馬斯克收購成功！　推特股價大漲6%

北韓舉行建軍90週年閱兵　可能展示新武器

馬斯克買推特扭轉美股！　道瓊逆勢收高238點

FDA批准　28天以上幼童可服瑞德西韋

國際刑事法院加入歐盟　調查俄軍在烏克蘭罪行

南韓青瓦台將於5月10日全面開放！

這幾國「推共存」然後呢？英每天2萬醫護隔離

更多熱門

相關新聞

國際刑事法院加入歐盟　調查俄軍在烏克蘭罪行

國際刑事法院加入歐盟　調查俄軍在烏克蘭罪行

歐洲聯盟司法合作機構歐洲檢察署（Eurojust）今天表示，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗將加入歐盟一個調查小組，以查明烏克蘭境內可能發生的國際罪行。

俄軍宣布停火　讓平民撤出馬力波

俄軍宣布停火　讓平民撤出馬力波

法醫：布查平民體內有「金屬飛鏢」殘留

法醫：布查平民體內有「金屬飛鏢」殘留

川普預言：哈利和梅根婚姻會走向糟糕結局

川普預言：哈利和梅根婚姻會走向糟糕結局

烏克蘭要求秘密武器　南韓慌了：被美暗算？

烏克蘭要求秘密武器　南韓慌了：被美暗算？

關鍵字：

英國烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

第一眼先看到火、手還是刀？

即／新北小黃運將陳屍車內　民眾驚嚇報案

雲林男陳屍車內一個月　施工才被發現

威力彩開出2注　獎落北投、埔里

雷雨來襲變天　2波水彈大降溫10度

師傅1秒解開拔罐！釣蝦女神30秒嬌喘「好痛…」千人朝聖

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面