居隔3+4風險高　台大醫籲再打「2疫苗」重症機率降三成

記者黃翊婷／綜合報導

本土確診連日飆破5000例，中央流行疫情指揮中心25日宣布縮短居隔為「3+4」，今日（26日）起實施，目前已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，居隔3+4風險較高，但勉強算及格，面對與病毒共存的時代，除了新冠疫苗之外，希望民眾也能施打流感、肺炎鏈球菌疫苗，若不慎感染新冠肺炎，有二至三成可以降低引發重症的機會。

▲本土疫情再起，民眾接種疫苗的意願提高許多。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心指揮官陳時中表示，3+4方案自第0天起均須完成居家隔離，在家中以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程配戴口罩，但禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

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陳時中補充說明，外出不包括到學校上課，因為專家認為上課風險相對高，因此在自主防疫期間，雖然沒有強制居家隔離，但還是以不到學校上課為原則。此外，境外移入也不適用3+4方案，目前檢疫仍維持10+7天，主要是為了嚴密監測國外變異株的情況，例如觀察Omicron是否已有突變。

▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

不過，面對3+4新制，國內專家仍有許多不同意見。根據《聯合新聞網》報導，感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，居隔3+4雖然風險較高，但有後4天必須天天快篩的配套措施，勉強還算及格，面對未來與病毒共存的時代，民眾除了要打新冠疫苗之外，最好也接種流感、肺炎鏈球菌、百日咳等疫苗，其中高危險族群若打過流感或肺炎鏈球菌疫苗，有研究顯示，萬一感染新冠肺炎，可降低二至三成引發重症的機會。

前台大感染科醫師林氏璧25日也在臉書PO文中分析，中央將居隔天數縮短至3天「有點太衝了」，現階段應為5至7天較為合適，而距離確診高峰越來越近，希望還沒打滿疫苗的民眾，特別是一劑都還沒打的長者，「我真的勸您要再仔細重新考慮。」因為時空環境已經不同了，Omicron傳染力極高，要重新做風險評估，沒事盡量別去醫院，一方面群聚，另一方面也有可能增加醫護人員負擔，目前自主應變很重要。