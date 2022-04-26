師傅1秒解開拔罐！釣蝦女神30秒嬌喘「好痛…」5000人朝聖：拜師

▲「釣蝦女神」沐雨柔過去拔罐的影片近日再次爆紅。（圖／翻攝Men`s Game玩物誌）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一段正妹被拔罐的1分29秒影片，近日在國內社群平台瘋傳。影片中一名師傅幫一名正枚的背部拔罐，女子因疼痛而發出聲音，讓不少網友聽完直呼「我終於知道要做什麼副業了」、「請問還有收學徒嗎」。據悉，該段影片為「釣蝦女神」沐雨柔於2020年拍攝，但近日又在網路上引起討論。

影片顯示，國術館師傅熟練地用雙手在1秒之內解開沐雨柔的胸罩，接著抹上藥油並點火拔罐，刮沒多久就讓沐雨柔的背部出現大量的紅痕，沐雨柔也因疼痛而不斷發出叫聲，讓主持人直言「這個叫聲很可以」。

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▼影片2分28秒處至3分56秒處。



該段影片經網友分享到臉書社團「爆廢公社」，網友看完紛紛流言，「想改行了」、「老師好厲害，兩三下就出痧」、「刷一刷背部不會紅，那才真的有問題」、「為什麼拔完後老師的臉比背還紅」、「單手解才是王道」、「師父在上，請受徒弟一拜」「我上次去復健，旁邊那個女的也是這樣爽叫，真的是尷尬到靠北」、「X，我沒關聲音，老婆小孩都在瞪我」、「靠北！剛剛聲音開很大聲，旁邊都在看我」。

據悉，該段影片是「Men's Game玩物誌」於2020年12月上傳的影片，主要為介紹台北市南港的「火龍功國術館」，ETtoday即新聞小編也曾於2020年9月採訪體驗。