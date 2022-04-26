網付費求「大嬸婆與小聰明」色色圖　釣出國寶級漫畫家回應了

▲國寶級畫家劉興欽的「大嬸婆與小聰明」是許多人的童年回憶。（圖／新竹縣政府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網路好像用太多了！有網友向網路插畫家「麒麟」進行委託，但要求的內容竟是「大嬸婆與小聰明」的色色圖片，讓麒麟忍不住截圖分享。沒想到，該文竟釣出「大嬸婆與小聰明」的作者、國寶級畫家劉興欽回應，讓網友為之瘋狂。

麒麟在個人臉書粉專「麒麟的快樂繪圖之家」PO出網友的委託私訊，要求麒麟繪畫他的童年回憶「大嬸婆與小聰明」發生關係的色圖，「因為無論如何搜尋都完全沒有相關的圖片，價位看多少」，讓麒麟傻眼地回「X的網路上最好搜尋的到（圖片資料）」。據悉，「大嬸婆與小聰明」是2007年製作的動畫。

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媽的網路上最好搜尋的到 由麒麟的快樂繪圖之家發佈於 2022年4月25日 星期一

網友看完紛紛留言，「現實永遠比想像的離譜」、「為什麼我的腦袋跑出一堆能傷害到我精神的畫面...這種靈感觸發誰要啊」、「人類究竟是在進化還是退化我都快搞不清楚了」、「我曾經以為我已經夠變態了，好吧，你贏了」、「X，我的眼睛，還有我的腦」、「原作者再怎樣也不可能想到，會有人拿他的創作當意淫對象」。

也有網友出面呼籲，「各位不要玩劉老師的作品啦，老師可是參加過台灣漫畫史中有名的『漫畫清潔運動』（抵制日本漫畫色情、暴力的批判），當然我不知道劉老師現在的想法是什麼」。

▲台灣國寶級漫畫家劉興欽。（圖／資料照）







▲劉興欽回應如上。（圖／翻攝麒麟的快樂繪圖之家）



沒想到，國寶級畫家劉興欽竟直接在該文下方留言說，「謝謝關心！沒想到這些漫畫年代已久遠了，還能夠引起大家的共鳴，雖然是使用不同的話題 ，但想必當初讀者應該很多，也謝謝各位指教，的確 ，新冠肺炎也讓我們悶得慌了」，而麒麟也緊張地回應，「抱歉驚動到老師了⋯疫情期間網友kuso，沒有真的談成，疫情期間也請多注意身體，祝您老人家身體健康，萬事如意。」

網友看到劉興欽留言後瘋狂朝聖，「老師我喜歡你！」「特別來朝聖，笑死XD」、「我的老天，我老公問我為什麼跪著打字XDD」、「嚇到落屎，原著降臨了」、「朝聖~ 國小時最愛窩圖書館看老師的作品了」、「朝聖老師啊！我小時候買了好多你的書QQ」、「我以為原作者會氣到瘋掉，結果是感動的一幕」、「釣魚釣魚釣到什麼魚.jpg」。

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