　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中華跆拳選手備戰巴黎奧運　台中名店串聯加油打氣

▲中華跆拳選手備戰巴黎奧運，台中名店串聯加油打氣。（圖／市府提供）

▲中華跆拳選手備戰巴黎奧運，台中名店串聯加油打氣。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

中華跆拳道代表隊從今天（25日）起展開為期2個月的國際賽事及移地訓練，爭取國際積分外，更備戰2024巴黎奧運。由於當中有多位選手來自台中，台中市工策會也居中牽線，邀請多位台中伴手禮名店贈送選手台中太陽餅、鳳梨酥、面膜等，工策會另加碼台中十大伴手禮選拔活動義賣所得，捐贈予選手作為訓練紅包，預祝中華健兒摘金奪冠。

中華民國跆拳道協會劉聰達教練說明，選手團共5位奧運水準國手和教練等人同行，一路自瑞典公開賽、奧地利公開賽、韓國大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽、亞洲跆拳道錦標賽，打到6月中下旬世大運，國際賽事緊鑼密鼓，不僅為增加國際積分，更備戰2024巴黎奧運。出賽選手包括林唯均、東奧銅牌得主羅嘉翎、黃昱翔、徐晧祐、邱義睿，5位都是奧運級水準，奪冠呼聲極高。

工策會總幹事黃于珊表示，跆拳道為我國焦點賽事，選手們皆為奧運培訓熱門，實力堅強，其中林唯均、徐晧祐是台中中港高中校友，年紀最小未滿20歲的林唯均，是前世界盃金牌國手劉昭晴教練的女兒，她喜愛烘培，常會自製糕點療癒紓壓，進駐國訓中心前，更特地製作手工餅乾、曲奇餅贈送市長盧秀燕。

中港高中的跆拳道總教練楊家維長期擔任青少年國家隊教練，他驕傲地說，子弟兵林唯均、徐晧祐擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強，假日期間主動回母校加強訓練，是近年國內有望於國際賽事為台灣奪牌的重點選手。期許唯均、晧祐能在國際賽發光發熱、為國爭光。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
IG帳號被盜了卻不知道　專家曝：2徵兆個資恐已外洩
80萬YouTuber成員過世　享年32歲！韓網震驚
女生看片下體濕濕的　醫揭「神秘液體」真相：還有2好處
雷雨來襲「2波水彈」大降溫10度！　一張圖看變天時程
威力彩「4.75億」獎落埔里！店家5度開出頭獎　直呼：不敢相
華視再出包！　國際橋牌社導演抓「道歉聲明」錯字
基隆婦產科群聚4新生兒確診　急送外縣市醫院治療
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北三芝「田中央」希望市集　農村社區現採新鮮又健康

金門晚間「再新增7例」！單日確診數創紀錄　26日起實施居隔3+4

中華跆拳選手備戰巴黎奧運　台中名店串聯加油打氣

客家大院「台灣桐花王」超壯觀　逾500名攝影師攜美模搶鏡

扶輪人持續守護偏鄉醫療　觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌

台南市「居家照護」全面啟動　37區同步成立區級居家照護服務中心

桃園13區所第一家！　觀音區公所安家實物銀行開幕

台南白河關嶺里民宅傳火警　消防人員全力搶救

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所　

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香問：可以買嗎？

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

新北三芝「田中央」希望市集　農村社區現採新鮮又健康

金門晚間「再新增7例」！單日確診數創紀錄　26日起實施居隔3+4

中華跆拳選手備戰巴黎奧運　台中名店串聯加油打氣

客家大院「台灣桐花王」超壯觀　逾500名攝影師攜美模搶鏡

扶輪人持續守護偏鄉醫療　觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌

台南市「居家照護」全面啟動　37區同步成立區級居家照護服務中心

桃園13區所第一家！　觀音區公所安家實物銀行開幕

台南白河關嶺里民宅傳火警　消防人員全力搶救

防疫情燒進校園　民進黨彰化職選舉更改投開票所　

攤協現做餐點送部東醫院助抗疫　民眾聞香問：可以買嗎？

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

地方熱門新聞

台中后里幼兒園一班8童確診

中區疫情指揮官打臉沈政男

重機騎士撞休旅車　全身多處骨折

立委魯明哲助理確診　議員打三劑也中

雲林＋42足跡曝　朝天宮繞境在列

畢業即就業　日本新堀藝術學院來台設分校

台中全航客運女駕駛撞僑泰中學2生

林智堅提案取消足跡公布、開放接觸者系統權限

台灣桐花王超壯觀　逾500攝影搶拍

南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金

台南4月份維持現行防疫措施

台南白河關嶺里民宅傳火警

更多熱門

相關新聞

中華跆拳道品勢揚威　世錦賽奪金

中華跆拳道品勢揚威　世錦賽奪金

我國跆拳道品勢好手葉芃、邱沐恩、張宸帛22日在韓國高陽參加2022年跆拳道世界品勢錦標賽公認品勢男子團體項目30歲以下組，奮力奪得冠軍榮耀。蔡英文總統在獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀葉芃、邱沐恩、張宸帛的成就。

中華跆拳道代表隊韓國參賽　台中伴手禮業者齊聲加油

中華跆拳道代表隊韓國參賽　台中伴手禮業者齊聲加油

花蓮賞桐不必登高行遠　6人成團贈伴手禮

花蓮賞桐不必登高行遠　6人成團贈伴手禮

泰國象「拉鍊一拉」驚呆！肚子彈出超大袋子

泰國象「拉鍊一拉」驚呆！肚子彈出超大袋子

台東獎勵旅遊業　團客人數達標最高獎金20萬

台東獎勵旅遊業　團客人數達標最高獎金20萬

關鍵字：

跆拳道伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！PO度假照被轟

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

今本土增5108例！新北市1861例最多

即／高雄+123！恐怖麻將館又來了

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面