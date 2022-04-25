▲中華跆拳選手備戰巴黎奧運，台中名店串聯加油打氣。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

中華跆拳道代表隊從今天（25日）起展開為期2個月的國際賽事及移地訓練，爭取國際積分外，更備戰2024巴黎奧運。由於當中有多位選手來自台中，台中市工策會也居中牽線，邀請多位台中伴手禮名店贈送選手台中太陽餅、鳳梨酥、面膜等，工策會另加碼台中十大伴手禮選拔活動義賣所得，捐贈予選手作為訓練紅包，預祝中華健兒摘金奪冠。

中華民國跆拳道協會劉聰達教練說明，選手團共5位奧運水準國手和教練等人同行，一路自瑞典公開賽、奧地利公開賽、韓國大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽、亞洲跆拳道錦標賽，打到6月中下旬世大運，國際賽事緊鑼密鼓，不僅為增加國際積分，更備戰2024巴黎奧運。出賽選手包括林唯均、東奧銅牌得主羅嘉翎、黃昱翔、徐晧祐、邱義睿，5位都是奧運級水準，奪冠呼聲極高。

工策會總幹事黃于珊表示，跆拳道為我國焦點賽事，選手們皆為奧運培訓熱門，實力堅強，其中林唯均、徐晧祐是台中中港高中校友，年紀最小未滿20歲的林唯均，是前世界盃金牌國手劉昭晴教練的女兒，她喜愛烘培，常會自製糕點療癒紓壓，進駐國訓中心前，更特地製作手工餅乾、曲奇餅贈送市長盧秀燕。

中港高中的跆拳道總教練楊家維長期擔任青少年國家隊教練，他驕傲地說，子弟兵林唯均、徐晧祐擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強，假日期間主動回母校加強訓練，是近年國內有望於國際賽事為台灣奪牌的重點選手。期許唯均、晧祐能在國際賽發光發熱、為國爭光。