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南韓青瓦台5月10日全面開放！　青瓦台時代正式落幕

▲▼南韓青瓦台將從5月10日起正式對外開放。（圖／CFP）

▲南韓青瓦台將從5月10日起正式對外開放。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅決定將總統辦公室遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓，而在正式就職總統的當天（5月10日），曾象徵大韓民國最高權力的青瓦台，將會於中午12時正式對外開放，重新回歸國民的懷抱，也宣告著「青瓦台時代」的落幕。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅方面的青瓦台遷移專案小組今（25）日下午召開記者會時發佈上述計畫，擔任該專案小組組長的國會議員尹漢洪（윤한홍，國民力量）表示，一旦5月10日當天總統就職典禮結束，將會對外完全開放青瓦台的大門。

尹漢洪表示，屆時青瓦台本館、迎賓館、與號稱最優秀庭園的綠芝原、常春齋，將會成為任何一位國民都可以造訪的開放空間，「5月10日至22日，整整13天的時間，將會預排各種迎來嶄新時代、充滿新希望的文化活動，同時在忠清北道清州的青南台、世宗市總統紀錄館、慶尚南道陜川郡的青瓦台拍片場等也將進行相關慶祝活動。」

▲▼南韓青瓦台將從5月10日起正式對外開放。（圖／CFP）

不過若要前往青瓦台，仍得進行相關的事前預約工作，為了防範安全事故，只有被抽重的事前預約登記者，才有資格進入青瓦台；而青瓦台從上午7時下午時，每隔2小時的最多訪客容納限制為6500人，合計一天最多能接客3萬9000人。

從4月27日上午10時起，若欲參訪青瓦台的民眾，可以先到Naver、KaKao等手機應用程式或網站進行預約登記。

至於遷移至國防部新大樓的總統辦公室，該如何取新名字？尹錫悅日前接受美媒《華爾街日報》（WSJ）專訪時表示，他將透過徵名活動向全民詢問意見，而在得到新名字之前，將臨時使用「人民之家」（People's House）做為新名字。

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