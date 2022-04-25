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4月女嬰確診1小時過世　母崩潰：白天嗨玩毫無異狀

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲直到艾娜傍晚抱起女兒的那一刻，才發現她的嬌小身軀已經冰冷，全身無任何反應。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名4個月大女嬰12日傍晚確診，但才隔不到1小時就過世。這讓她的母親感到相當自責，更透露女兒走的那天中午，行為舉止並無異狀，更與大兒子嬉戲玩耍，當她要餵奶的時候才發現，女兒身體變冰冷且毫無反應。

綜合中國報、星洲網報導，孩子母親艾娜當天帶著4個月大女兒奧蕾麗雅與大兒子艾丹外出，當時奧蕾麗雅的身體並無異狀，不但和奶奶玩，也與爺爺視訊，在車上的時候都還很活潑。當天中午，艾娜一如往常帶著孩子回家，午睡前大兒子更與奧蕾麗雅嬉戲，她不哭不鬧，也沒有不舒服或發燒。

到了下午5時30分，艾娜準備叫醒奧蕾麗雅哺乳餵奶，但直到她抱起孩子的那一刻，才發現孩子身體冰冷、無任何反應，儘管不斷試著叫醒孩子，女兒雙眼始終閉著。艾娜與丈夫立刻帶著女兒前往診所，接著轉送大醫院，在等待轉院期間，醫師做CPR搶命，但卻一直聽到醫師說著「沒心跳」，讓她腦中一片空白。最終救護車趕到現場，奧蕾麗雅被戴上氧氣罩，期間一度睜開眼睛。

晚間6時10分到院後，奧蕾麗雅被送進加護病房急救，在等待期間，醫師告知奧蕾麗雅確診新冠。6時47分，奧蕾麗雅因搶救無效被宣告不治。

艾娜表示，在這之前，她與家人連續4天的自助檢測病毒結果均呈陰性，沒想到女兒卻突然確診，且孩子事前完全沒有出現任何症狀，沒發燒、咳嗽或感冒，一切看起來都很健康。就在奧蕾麗雅葬禮這天，艾娜與大兒子艾丹確診，也讓她再度陷入悲傷情緒。

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