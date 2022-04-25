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莫斯科號沉沒害普丁糗大　黑海艦隊指揮官傳被捕後「慘遭毒打」

▲莫斯科號被擊沉，推特流傳的一張近距離拍攝照片 。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日爆炸沉沒，疑是被烏克蘭以「海王星」反艦飛彈擊沉，不僅讓俄軍損失慘重，也讓總統普丁顏面盡失。據烏克蘭媒體報導，俄國最上位的軍事領導層正在「積極究責」，有消息指出黑海艦隊指揮官奧西波夫（Igor Osipov）上將遭暴力逮捕。

▲▼俄羅斯黑海艦隊指揮官、海軍上將奧西波夫（Igor Osipov）。（圖／翻攝自推特）

▲俄國黑海艦隊指揮官、海軍上將奧西波夫（Igor Osipov）。（圖／翻攝自推特）

根據烏克蘭《國防快報》（Defense Express）報導，根據該報消息來源，俄軍光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」炸毀沉入海底後，黑海艦隊指揮官奧西波夫不僅遭到革職，更被當局逮捕。另有消息指出，奧西波夫是遭便衣人員逮捕並拘留，還被特工嚴重毆打，不過，這項說法目前尚無法證實。

報導指出，俄軍黑海艦隊第一副司令、海軍中將平丘克（Sergey Pinchuk）也因為此事件而正在接受調查，目前已由現任副司令羅曼諾夫（Arkady Romanov）中將擔任代理司令，指揮黑海艦隊在烏克蘭的行動。

報導補充，奧西波夫曾說過一句話，「我們身在黑海艦隊的旗艦上，在飛彈巡洋艦『莫斯科號』上，沒有旗艦，黑海艦隊就不可能存在。如果我沒有旗艦，我就不會成為艦隊的指揮官。」報導稱，他的這番話彷彿預言了自己的命運——沒有旗艦，就沒有指揮官。

此前，《國防快報》曾報導，俄羅斯無法接受失去黑海艦隊旗艦的情況，目前正打算在沉船地點進行打撈行動。

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