重機車牌「有點翹」遭罰5400+吊銷牌照　他不服：監理站驗車有過

▲重機車牌「有點翹」，他遭警罰5400元+吊銷不服。（圖／翻攝自林于凱 高雄市議員FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛外國進口機車，因為車牌懸掛「有點翹」，被警察攔檢依「不依指定位置懸掛」開出一張5400元罰單，並吊銷牌照，但車主認為，當初在監理站驗車有通過，因此去申訴，行政訴訟一、二審卻都被駁回。高雄市議員林于凱接獲車主陳情，坦言僅依據員警主觀認定開單，而要車主不服自行申訴的處理方式，連他也無法信服。

林于凱指出，他有看了當下被攔查的畫面，也聽了秘錄器對話內容，車主當時向員警表示，如果真的認定「不依指定位置懸掛」，他願意改善。但沒有用，現場還是被要求在紅單簽名，員警表示「有意見就去申訴」。事後，申訴無效、行政訴訟一、二審都被駁回。

車主在一審駁回後，尋求協助，林于凱也請交通大隊、交通局來溝通，說明車主的機車在監理站驗車是通過的，在被開紅單後，再度請教監理站意見，監理站也表示看起來沒有違反規定。

▲林于凱質疑，道交條例第12條內容非常模擬兩可，且主觀裁量非常重，建議道交條例應該對於車牌懸掛的方式要有更明確的定義。（圖／翻攝自林于凱 高雄市議員FB粉絲專頁）

林于凱質疑，道交條例第12條中，「不依指定位置懸掛」的解釋為：「應正面懸掛於車輛後端之明顯適當位置」，痾，什麼是明顯適當呢？就是「清晰可見」。而車主先前曾被拍照舉發而且寄到家中，這證明他的車牌是能夠辨識車牌號碼的，但是從申訴結果，並沒有採納這樣的說法。

一審法庭法官參照交通局提出的答辯，交通局採用現場員警的認定，認定車牌「不依指定位置懸掛」；而二審再議，法官同樣採信一審判決依據，駁回上訴。

林于凱認為，這個判決讓他覺得無言之處，是第一線執法人員的裁量，成了後續申訴跟行政訴訟的判斷依據，當事人甚至連被傳喚說明也沒有。他質疑道交條例第12條內容非常模擬兩可，且主觀裁量非常重，若法官的認定僅根據基層員警第一線的認定，這樣欲加之罪何患無辭的結果，一般市民根本無計可施，無法翻案。

林于凱強調，他覺得司法應該要就事實認定，而不是僅依據書面資料審查，因為這案子不只是5400元的罰單，這張牌照對當事人有紀念價值，是他死去朋友交給他的車牌，沒想到就這樣被吊銷牌照，一輩子不能使用，讓人非常遺憾。

林于凱也建議，道交條例應該對於車牌懸掛的方式要有更明確的定義，而不是僅由第一線人員去主觀判斷是不合理、不合理的懸掛方式。因為「清晰可見」的判斷，可能距離10公尺、20公尺的視角，都不一而定。

▲高雄市議員林于凱。（圖／記者賴文萱翻攝）

林于凱說，如果用現場人員的判定作為最後裁判依據，那他認為，實在給予行政部門太大的裁量空間。如果道交條例第12條的設計在於：對故意遮蔽、塗抹車牌、或是使用其他工具使車牌號碼不能辨識，而造成犯罪疑慮，那他才可以接受。

但對於沒有任何主動遮蔽意圖，車主雖有變更過牌架，在過戶前也經監理站驗車通過的情況下，僅依據員警主觀認定開單，而要車主不服自行申訴的處理方式，實在連他也無法信服。畢竟，大家都曉得，行政訴訟90%都是行政部門贏。

這起爭議也引起網友正反討論，有網友認為「監理站驗的過，執法單位硬要開單，兩套標準，駕駛人無所適從」、「採用員警的當下判斷，那還需這法官幹嘛...」、「這個在台灣真的已經不罕見了，警察開單完全自由心證！」，但也有網友直言「為什麼要翹牌~自己心知肚明~清晰可見？你當每個人身高都180嗎？」。