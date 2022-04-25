會面現場曝光！美國務卿見澤倫斯基3小時　「俄羅斯正在失敗」

▲美國務卿布林肯及防長奧斯汀成為自俄烏開戰以來，美國訪問烏克蘭的最高層級官員。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄烏開戰2個月，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀出訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，會議進行約3小時。奧斯汀25日表示，美國深信烏克蘭能贏得對俄羅斯的戰爭，布林肯則說俄羅斯的戰爭目標正在失敗，烏克蘭正在取得成功。

綜合CNN、衛報報導，布林肯與奧斯汀此次出訪烏克蘭，成為俄羅斯自開戰以來，美國訪問烏克蘭的最高層級官員，美方加碼提供價值7.13億美元（約新台幣210億元）軍援給烏克蘭及該地區等國家，展現西方對烏克蘭的支持。澤倫斯基25日透過聲明表示，感謝美國對烏克蘭前所未有的援助，感謝總統拜登明確力挺烏克蘭的立場，也謝謝美國公民及國會跨黨派的支持。

布林肯稍早在波蘭境內接近烏克蘭的隱密地點受訪時提到，他與奧斯汀在烏克蘭首都基輔，與澤倫斯基等高階政府團隊進行約3小時會談。

布林肯說，一行人從波蘭搭火車前往基輔，到了基輔就直接前往總統府，期間並沒有太多機會與烏克蘭人民交談，街道可見人民走動，部分地區有看似所謂的正常生活，但這與烏克蘭其他地區相比形成鮮明對比，俄軍在烏克蘭南部及東部的暴行天天上演，「我們不知道這場仗接下來會如何發展，但主權獨立的烏克蘭會遠比普丁存在更久……俄羅斯（戰爭目標）正在失敗，烏克蘭正在成功」。

奧斯汀25日也指出，這次會面富有成效，美國相信烏克蘭終將贏得這場對俄羅斯的戰爭，「獲勝的第一步是相信自己能贏，我們相信我們能贏，如果他們有對的裝備與支持，他們也能贏」。

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