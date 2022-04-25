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哈利王子成妻奴？川普大膽預言：和梅根婚姻會走向糟糕結局

▲英國哈利王子與妻子梅根、美國總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普預言，哈利夫婦婚姻將會有糟糕的結局。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國前總統川普在英國名嘴摩根（Piers Morgan）的節目上，大膽預測英國哈利王子與梅根夫妻兩人的婚姻狀況，認為哈利背棄英國王室的行為是「一種尷尬」的處境，且這對失控的夫妻不斷鬧出爭議，直言「他們的婚姻會有一個糟糕的結局。」

據《紐約郵報》（New York Post）和《國會山莊報》（The Hill）報導，川普在預定當地時間週一晚間播出的「摩根自由說」（Piers Morgan Uncensored）節目專訪中，向主持人摩根表示，「有沒有聽過哈利被鞭打這個說法」，認為哈利被梅根牽著鼻子走，「而且哈利被鞭打的程度，是我前所未見的」，而摩根對於川普的言論則表示，「我的確知道這個說法，而且不是第一次聽說。」

報導指出，梅根曾公開表示，英國王室的生活對於她來說是多麼窒息，甚至在懷孕期間想要自殺，才讓夫妻二人決定搬至美國加州生活。對此，川普也強調，雖然兩人就此遠離英國，到美國展開新生活，但梅根對哈利的鞭打始終沒有改變，「總有一天哈利會厭倦這樣的老婆，最後分道揚鑣。」

主持人摩根對於哈利夫婦的撻伐也不遺餘力，因為去年他公開拒絕向夫婦倆道歉，憤而退出「早安英國」（Good Morning Britain）節目，川普也在節目上強調，自己絕對不是梅根的粉絲，和摩根有相同的看法，「我認為哈利是個很可憐的人，梅根說了許多英國王室的壞話，尤其是針對女王的，這讓哈利非常難堪，只能被牽著鼻子走。」

最後，川普也說道，或許梅根某天會發現，自己其實有更在意的心上人也說不定，而哈利也會有受夠被操控的一天，到時候兩人的婚姻結果會如何，他也相當好奇。摩根詢問川普是否認為，哈利夫婦會離婚，他直言自己的確這麼認為，「你知道的，我一向料事如神，幾乎預測準確，而且會是糟糕的收場。」他還補充，哈利是不可能低下頭回到英國那座美麗的城市，並要求王室再次接納他，「英國王室應該拔除掉哈利夫婦的王室頭銜。」

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