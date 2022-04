哈利王子成妻奴？川普大膽預言：和梅根婚姻會走向糟糕結局

▲美國前總統川普預言,哈利夫婦婚姻將會有糟糕的結局。(圖/路透)

實習記者廖翊慈/綜合報導

美國前總統川普在英國名嘴摩根(Piers Morgan)的節目上,大膽預測英國哈利王子與梅根夫妻兩人的婚姻狀況,認為哈利背棄英國王室的行為是「一種尷尬」的處境,且這對失控的夫妻不斷鬧出爭議,直言「他們的婚姻會有一個糟糕的結局。」

據《紐約郵報》(New York Post)和《國會山莊報》(The Hill)報導,川普在預定當地時間週一晚間播出的「摩根自由說」(Piers Morgan Uncensored)節目專訪中,向主持人摩根表示,「有沒有聽過哈利被鞭打這個說法」,認為哈利被梅根牽著鼻子走,「而且哈利被鞭打的程度,是我前所未見的」,而摩根對於川普的言論則表示,「我的確知道這個說法,而且不是第一次聽說。」

報導指出,梅根曾公開表示,英國王室的生活對於她來說是多麼窒息,甚至在懷孕期間想要自殺,才讓夫妻二人決定搬至美國加州生活。對此,川普也強調,雖然兩人就此遠離英國,到美國展開新生活,但梅根對哈利的鞭打始終沒有改變,「總有一天哈利會厭倦這樣的老婆,最後分道揚鑣。」

主持人摩根對於哈利夫婦的撻伐也不遺餘力,因為去年他公開拒絕向夫婦倆道歉,憤而退出「早安英國」(Good Morning Britain)節目,川普也在節目上強調,自己絕對不是梅根的粉絲,和摩根有相同的看法,「我認為哈利是個很可憐的人,梅根說了許多英國王室的壞話,尤其是針對女王的,這讓哈利非常難堪,只能被牽著鼻子走。」

最後,川普也說道,或許梅根某天會發現,自己其實有更在意的心上人也說不定,而哈利也會有受夠被操控的一天,到時候兩人的婚姻結果會如何,他也相當好奇。摩根詢問川普是否認為,哈利夫婦會離婚,他直言自己的確這麼認為,「你知道的,我一向料事如神,幾乎預測準確,而且會是糟糕的收場。」他還補充,哈利是不可能低下頭回到英國那座美麗的城市,並要求王室再次接納他,「英國王室應該拔除掉哈利夫婦的王室頭銜。」

Former President Donald Trump states "Meghan and Prince Harry will end bad, he'll get bored of being bossed around or she'll like another guy" in exclusive interview with Piers Morgan - The Sun on #PiersUncensored. Read more here:https://t.co/WAHJWnut5H pic.twitter.com/AYPlGbCbYa