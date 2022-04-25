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快訊／日本119歲阿嬤逝世！全世界最長壽人瑞　曾任東奧火炬手

▲田中力子。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中力子。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中力子。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

根據日本媒體報導，住在福岡的「全世界最長壽人瑞」田中力子在19日下午去世，享嵩壽119歲，目前家屬未對外透露死因。她曾在2021年擔任東京奧運傳遞聖火的火炬手。

田中力子在明治36年出生，也就是西元1903年，同年大事是萊特兄弟第一架飛機試飛成功，隔年就是日俄戰爭，田中力子的丈夫及兒子全都出征打仗，她一個人扛起家計，養大家中所有孩子。

她見證了明治、大正、昭和、平成4個時代，更迎來她人生中第5個年號「令和」，同時於2019年獲得金氏世界紀錄認可，成為世上最長壽的人。

田中力子在2005年住進養老院，據福岡養老院的工作人員透露說，儘管碳酸飲料會造成鈣離子流失，但田中力子非常喜歡可樂和巧克力，每天都至少會喝3罐，而且思想相當活躍，時常跟其他長輩下棋，平日裡也喜歡算數和作詩。

田中力子在今年1月迎接119歲高齡時，她的曾孫田中純子也在推特發文慶賀，並表示希望今後也能快樂、開朗、健康地繼續生活。

 

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