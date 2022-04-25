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玩抖音丟小命！夫妻「高壓電燒木」模仿夯片　結果觸電慘死

▲▼美國夫妻模仿抖音流行實驗結果觸電慘死。（圖／翻攝自路透、TikTok）

▲美國夫妻模仿抖音流行「燃燒分形木」實驗結果觸電慘死。（圖／翻攝自路透、TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

短影音平台抖音（TikTok）近來流行透過高壓電力將木頭燒出美麗紋路的實驗，吸引許多人爭相模仿。結果美國一對中年夫妻在嘗試進行這項實驗時，卻發生意外，不幸觸電而死。

根據《每日郵報》報導，住在威斯康辛州的44歲女子譚雅（Tanya Rodriguez）和52歲丈夫詹姆斯（James Carolfi）在6日被人發現死在自家車庫中，旁邊還有燃燒到一半的分形木材（fractal wood），因此警方推斷，這對夫妻是意外觸電而死。

@bruceburnswoodshop Fractal wood burning with a microwave transformer! #fractal #asmr #satisfying #satisfy #woodworking #YerAWizard ♬ original sound - Trevor Bruce

近來抖音相當流行一種名為「燃燒分形木」的實驗，就是將木材浸泡在化學溶液裡面之後，再將高壓電放在木材上，藉此燃燒出木材的樹紋圖案。

美國木工協會安全委員會已禁止一般人進行這項活動，並在聲明中指出，「從業餘木工、專業木工到有多年經驗的電工，都有可能因燃燒分形木材而死亡，只要犯一個小錯誤就死定了，高壓電是無形的殺手，使用者完全看不倒危險。」

儘管如此，在抖音上隨便搜尋，依然可以看到許多人們燃燒分形木材的影片，用戶挑戰在這個種木材上燒出如閃電般的樹紋，其中一支影片的觀看次數已超過540萬。

@bruceburnswoodshop Fractal wood burning a charcuterie board!! #fractals #fractalburn #asmr #asmrsounds #woodworking ♬ original sound - Trevor Bruce

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