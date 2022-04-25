一戰恐怖武器再現！　法醫：布查平民體內有「金屬飛鏢」殘留

▲俄軍在烏俄戰爭中使用「飛鏢彈」（Fléchettes）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭期間，在首都基輔近郊小鎮布查（Bucha）屠殺平民，而最新證據顯示，俄軍還在布查使用「飛鏢彈」射殺百姓，在許多死者體內都能發現遺留的金屬飛鏢，而這種武器在一戰時曾被廣泛使用。

根據《衛報》報導，烏克蘭法醫Vladyslav Pirovskyi表示，他們針對亂葬崗內的屍體進行檢驗，結果發現有數十人的頭部、胸部裡卡著指甲狀的細小金屬物體。經過武器專家鑑定，這些金屬物就是俗稱的「飛鏢彈」（Fléchettes），在第一次世界大戰期間曾被廣泛使用。

▲飛鏢彈大小約在3到4公分之間。（圖／達志影像／美聯社）



飛鏢彈大小約在3到4公分之間，他們會裝載在坦克的炮彈中，每一枚炮彈約可裝8000個飛鏢彈，當炮彈發射爆炸後，飛鏢彈就會以300公尺寬、100公尺長的範圍噴射出來。當飛鏢彈擊中受害者身體時，就會彎曲成鉤狀，而形似魚鰭的箭尾會跟著斷裂，造成第二個傷口。

根據布查的目擊者指出，在俄軍3月底撤出布查前幾天，俄羅斯炮兵在當地發射了數枚飛鏢彈，部分居民的車輛上都發現這些金屬物。

英國武器專家吉布森（Neil Gibson）表示，這些飛鏢彈應該是來自俄軍炮兵使用的122毫米3Sh1飛彈。儘管國際法並不禁止使用飛鏢彈，但人權組織不斷呼籲禁用，且在人口稠密的平民區使用非精準性武器也是違反人道主義的。