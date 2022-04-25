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南韓新冠今增3.4萬例！創2月後單日確診新低　電影院室內開放飲食

▲▼南韓從4月25日起，開放電影院觀影時可以食用爆米花。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓從4月25日起，開放電影院觀影時可以食用爆米花。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情明顯趨緩，單日新增確診者人數不斷下降，今（25）日更降至4萬人以下，為今年2月8日以後的新低紀錄。隨著疫情趨緩，南韓疾病管理廳25日起正式將新冠肺炎從最高的第1級疾病調降至第2級，電影院開放觀眾吃爆米花、大型超市開放試吃、補習班內也可飲食。

根據《韓聯社》報導，南韓今（25）日上午9時30分通報新增3萬4370例，時隔76天終於降至4萬人以下，其中境內感染為3萬4339例、境外移入為31例；重症患者為668人；新增例110死亡。目前南韓共累計1692萬9564例確診、2萬2243例死亡、累計死亡率為0.13%。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增1萬5475例，占全國新增感染人數比率為45.1%（首爾4763例、京畿道為9058例、仁川為1654例）；慶尚南道新增1973例；全羅南道新增1788例；光州新增1677例；忠清南道新增1427例；全羅北道新增1427例；大田新增1424例；大邱新增1422例；江原道新增1280例；忠清北道新增1202例；釜山新增1072例等。

目前南韓居家治療的輕症患者為50萬9696人。

▲▼南韓疫情趨緩，當局加速實施解封，盼能儘早回歸疫情前的日常生活，圖為首爾市乙之路小明太魚巷。（圖／達志影像）

▲南韓疫情趨緩，當局加速實施解封，盼能儘早回歸疫情前的日常生活，圖為首爾市乙支路小明太魚巷。（圖／達志影像）

從25日起開放飲食的大眾場所有：卡啦OK（包括投幣式）、室內體育設施、浴場、賽馬等供本國人消費之賭場、電影院與表演場地、多媒體包廂、室內運動觀賽場、博物館與美術館等、圖書館、按摩會館、百貨公司與超市等商店、電子遊藝場、博覽會、美容院、補習班、閱覽室、宗教設施、傳銷業者會館。

而公車與長途巴士、地下鐵、計程車等大眾運輸則再度開放飲食；不過市區與接駁公車在新冠疫情以前，本來就受地方政府規範禁止車上飲食，因此飲食禁令仍不會改變。

另外，南韓從25日起開始針對60歲以上民眾實施新冠疫苗第4劑接種，現任總統文在寅夫婦也於25日上午前往首爾市鐘路區保健所（衛生所）接種第4劑，為輝瑞（BNT）疫苗。

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