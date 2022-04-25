不滿馬克宏連任　巴黎街頭爆示威！警方開槍釀2死

記者張寧倢／編譯

法國總統大選結果出爐，截至台灣時間25日9時，總統馬克宏以58.5%的得票率，擊敗獲得41.5%選票的對手雷朋（Marine Le Pen），是2002年以來第一位連任的法國領導人。然而，巴黎卻爆發街頭示威，反對馬克宏的連任，混亂中警察朝著車輛開槍，造成2人死亡與後座一名女乘客受傷。

▲法國巴黎爆發示威抗議，警方朝著試圖衝撞員警的車輛開槍，造成2死。（圖／路透）

根據《每日星報》報導，一名警方消息人士向法新社表示，法國24日總統大選開票後，首都巴黎爆發反對馬克宏連任的極左派暴力示威，當局在市中心設置安全警戒線，然而，25日午夜剛過，一輛汽車行經巴黎新橋（Pont Neuf）的警察檢查站時，拒絕停車受檢，更加速行駛試圖衝撞警方，警察朝著車輛開槍，造成2人喪命。

《每日郵報》報導，現場警方證實，傷者是一名一直待在車輛後座的女性乘客，子彈擊中了她的手臂。消息人士表示，她被緊急送往硝石庫慈善醫院（Pitié-Salpêtrière）接受緊急治療，目前所有槍擊都被認為是由警方所持的HK G36突擊步槍擊發的，車內人士並無還擊跡象，也沒有人攜帶武器。

▲巴黎警方槍斃2人的事件現場。（圖／路透）

報導指出，特警小組預計將前往現場，檢查警察使用致命武器的情況。現場照片顯示，一輛黑色轎車被救護車團團包圍。法國國內發行量最大的報紙 《費加洛報》記者Paul Sugy表示，有「幾名受害者」倒在地上，且抗議期間，在其他地方也聽到了槍聲。

此前，網路社群流傳影片顯示，巴黎市中心的抗議活動中，防暴警察衝向示威者並朝著人們噴灑催淚瓦斯。巴黎夏特雷（Chatelet）有警方試圖驅散抗議群眾，其中多數是年輕人。同時巴黎共和國廣場（Place de la République）也有防暴警察揮舞著警棍與盾牌，示威群中遭衝撞後撤退。另外，里昂、圖盧茲等其他城市也出現抗議活動。

《鏡報》指出，儘管馬克宏以超過15％的大幅得票差距勝選，但棄票率也預計達到1969年以來的最高紀錄，有相當大一部分的選民既不願支持馬克宏，也不想投票給雷朋。

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