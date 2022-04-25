北海道26人船難救起1童　無意識急送醫！目前尋獲11人10死

▲日本海上保安廳24日深夜再尋獲一童，已緊急送醫 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本北海道觀光船23日在知床半島附近海域發生船難，船上共26人全數失聯，24日白天為止尋獲10人均已死亡，日本海上保安廳今（25日）宣布再尋獲1名兒童，目前沒有意識，已送往醫院急救，搜索行動持續進行。

《日本放送協會》（NHK）報導，海上保安廳消息指出，巡邏艇在24日晚間11點後，於發生事故的知床半島海域附近尋獲一名孩童，但該童已無意識，目前已緊急送往醫院救治中。海上保安廳指出，知床半島沿岸多峭壁、斜坡和懸崖，這種地形即使靠近沿岸的海域，水深也深達100公尺以上，當局擔心該艘觀光船沉沒海底，將加大救援難度，因此仍積極搜索當中。





▲▼ 搜救工作持續。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，該艘知床遊覽船公司的「KAZU 1」小型觀光船，在日本當地時間23日下午1點10分左右曾透過無線電求救，在與北海道第一海上保安廳的通話中表示，船隻在知床岬西側發生船頭進水，傾斜程度達30度，引擎已經無法作用。船公司在事發約1小時內持續與觀光船保持聯繫，但在下午2點左右失聯，衛星電話也打不通。

海上保安廳也正著手調查衛星電話通話情況，包括該船已經沉沒的可能性。海上保安廳已展開水下聲波探測器搜索，探查海床情況，在知床岬附近20公里的海域擴大尋找沉船下落。

▲觀光船可能已沉入海底。（圖／取自知船遊覽船官網）

國土交通省透露，船上24名船客年齡介於10歲到70幾歲之間，分別來自北海道和九州地區等9個縣；另外2人則是一名船長和一名船員。海上保安廳在日本當地24日下午5時許（台灣24日下午4時許）表示，當天發現的10名獲救者已全數確認死亡，其中包含7名男子、3名女子，10人全是在知床岬附近尋獲。

已知觀光船失聯通報進水的那一刻，也就是當地1時許左右，測得浪高約3公尺。札幌管區氣象台表示，當時海浪似乎突然變高。