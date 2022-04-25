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《泰晤士報》：英國怕刺激普丁　長年拒絕軍援烏克蘭

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生在俄2月侵烏以前，是積極推動與俄關係正常化的推手。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林24日專電

英國媒體指出，俄羅斯2014年首度入侵烏克蘭以來，英國以怕刺激俄國總統普丁為由拒絕軍援烏克蘭，也不願制裁在倫敦置產的俄國寡頭，直到2個月前俄軍再次入侵才改變立場。

英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）今天報導，2014年俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）半島以來，歷任英國政府口頭上對烏克蘭表示支持，事實上做得不夠多，多次錯過挑戰普丁（Vladimir Putin）的機會。

2014年擔任國防大臣的法隆（Michael Fallon）回憶說，基輔多次請求軍事援助都被英國回絕，部分內閣成員認為不應該挑釁俄國，雖然他個人認為這樣想很荒謬，因為明明是俄國派人越過邊界。

當時英國首相卡麥隆（David Cameron）宣稱，烏克蘭危機只能用外交手段解決，因此沒必要供應武器。

現任英國首相強生（Boris Johnson）日前訪問基輔，試圖展現英國對烏克蘭「毫不動搖的支持」，在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）一起召開的記者會上，對英國帶頭軍援烏克蘭表示驕傲。

事實上，身為脫歐派的頭號戰將，強生曾指責歐盟是反民主的「不穩定力量」，要為俄國2014年入侵烏克蘭負責，因此被前瑞典總理畢爾德（Carl Bildt）形容成「普丁的辯護者」。

2016年強生擔任外相時，儘管俄國當時已非法併吞克里米亞半島，軍援敘利亞殘暴的政權，強生仍熱衷追求對俄關係「正常化」，無視英國駐俄武官和軍情五處（MI5）的警告，成為2014年俄國入侵烏克蘭以後第一位訪問莫斯科的英國部長。

此外，英國為安撫普丁，協助保護俄國寡頭在倫敦的財富，部分原因是這些富豪與政府關係良好，捐給保守黨政治獻金，在倫敦置產，以及收購報紙和英超（Premier League）足球俱樂部等英國重要資產。

儘管國會調查建議對他們實施制裁，不論是前首相梅伊（Theresa May）或強生都忽視或迴避國會的建議，直到今年2月24日俄國再次入侵烏克蘭。

曾任國際安全戰略部部長的豪沃思（Gerald Howarth）認為，英國給普丁開太多次綠燈，不論是侵略克里米亞半島或毒殺前俄羅斯間諜，他都沒受到真正的懲罰，普丁因此認為英國軟弱到無法挑戰他。

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