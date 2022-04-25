北京3天41確診！超市擠爆「架上被掃光」　上海給血淚11點教訓

▲北京朝陽區的超市全被掃光。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸北京市22日至24日累計41人確診，其中有345萬人口的朝陽區累計26例。對此，北京當局下令，要求在朝陽區工作及居住的人，一週內要做3次核酸檢測。民眾得知後擔憂上海封城事件重演，紛紛擠爆超市，將貨架上所有商品掃購一空。

據《人民日報》報導，朝陽區突發數起疫情，呈現傳播隱匿、傳染性強、發展速度快等特點，為了有效阻斷傳播，將擴大朝陽區的核酸檢測範圍，並於25日、27日及29日每天檢測一次。

▲▼朝陽區遠洋一方潤園2號院已在做核酸​​​檢測。（圖／翻攝微博）



消息曝光後，許多朝陽區的居民立刻跑到超市搶購物資，擔心上海封城沒東西吃的情況重演，超市也擠滿大量人潮，菜、肉及各式生活必需品都被搶購一空，許多網友也將搶購朝PO到微博分享。

此外，也有上海網友寫下「11點血的經驗」分享給北京人，內容提及肉類、切好的蔥薑蒜都必須要冷凍儲存，家裡若有空位最好多買一個冰箱，調味料及衛生紙最好多買一點備用，且可以買氣炸鍋，因為料理什麼都很方便。

▲▼朝陽區許多人都在搶購囤積物資。（圖／翻攝微博）



也有網友以「今晚每個北京朋友都有一個上海朋友在勸說」為題發文，引起許多網友留言討論，「從明天起做一個幸福的人，搶菜、做飯，周遊房間」、「上海人民已經自己種了，北京的你們好好尋思尋思吧」、「飢餓這東西，體會過了你會永生難忘」、「真的要買，北京的朋友啊，多買點，把冰箱都填滿，買一些不大眾的菜，這樣省著發物資總是胡蘿蔔，大頭菜了，還有買點零食啥的，水果很重要，別等被封的時候買啊，那時候買可是好幾倍的價錢啊，那是李佳琦都打不下來的價格」。

▼上海網友分享血淚教訓。（圖／翻攝微博）



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